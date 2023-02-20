Финальный этап Азиатской серии Ле-Ман: сразу двое россиян на подиуме!

На автодроме «Яс Марина» прошла заключительная гонка Азиатской серии Ле-Ман (ALMS) 2023 года — в течение девяти дней в Дубае и Абу-Даби состоялось по два четырехчасовых заезда с участием 42 экипажей, по итогам которых определились чемпионы в трех классах.

Победу в последней гонке первенства одержал экипаж DKR Engineering № 3 в составе Салиха Йолуча, Чарли Иствуда и Айханчана Гювена. При этом за 15 минут до финиша в гонке лидировала команда Inter Europol Competition, но на 125-м круге Нолану Сигелу пришлось остановиться в боксах из-за технических проблем. Эта победа в итоге принесла DKR Engineering чемпионский титул в зачете экипажей LMP2.

На вторую позицию абсолютного зачета поднялся экипаж 99 Racing № 98, в котором в этот уикенд вместе с экс-пилотом Формулы-1 Никитой Мазепиным выступали Нил Джани и Ахмад Аль Харти, а бронзовые награды ушли Александру Куаньи и Мальте Якобсену из команды Cool Racing — они также стали вице-чемпионами, опередив пилотов Algarve Pro Racing. Экипаж Мазепина после очередного подиума поднялся в общем зачете на четвертую строчку.

В зачете LMP3 уверенную победу одержал экипаж Graff Racing № 8 — Фабрис Росселло, Хавьер Лловерас и Франсуа Арьо в итоговой классификации на круг опередили ближайших соперников и благодаря соперникам завоевали чемпионский титул. Дело в том, что вторыми долгое время шли пилоты MV2S Racing № 29 — Жером де Саделер, Фабьен Лавернь и россиянин Вячеслав Гутак, которым этого хватило бы для победы по числу очков.

Однако на финальном отрезке Маркос Зиберт из экипажа Cool Racing № 17 смог опередить MV2S и отобрать у команды три балла. В итоге в общем зачете у Graff Racing и MV2S оказалось равное количество количество очков, но из-за дополнительных показателей россиянин остался вице-чемпионом, хотя буквально в каждой гонке поднимался на подиум.

На пятой строчке LMP3 гонку закончил экипаж Александра Буханцова Inter Europol Competition № 73, Владислав Ломко с напарниками занял девятое место. Россиянин сел за руль экипажа CD Sport № 2 в заключительной фазе гонке, прорвался в какой-то момент на седьмое место, но из-за штрафа в конце дистанции вынужден был отыгрываться. Тем не менее действующий победитель Гран-при По сохранил позицию в топ-10 и под занавес сезона принес команде два очка.

В категории GT вторую победу подряд одержали Аль Файзал Аль Зубаир, Лука Штольц и Мартин Конрад на Mercedes AMG GT3 № 7 команды Haupt Racing Team. Вторыми стали Чандлер Халл, Ники Кэтсбург и Томас Меррилл, пилотировавшие BMW M4 GT3 № 34 от Walkenhorst Motorsport — им досталось чемпионство по итогам сезона-2023, а бронзовые награды завоевали Раффаэле Марчьелло, Фабиан Шиллер и Флориан Шольце на Mercedes AMG GT3 № 10 команды Getspeed.

ALMS «4 часа Абу-Даби», вторая гонка (топ-10):

1. С. Йолуч, Ч. Иствуд, А. Гювен (DKR Engineering № 3 / Oreca LMP2) — 130 кругов.

2. Н. Мазепин, Н. Джани, А. Аль Харти (99 Racing № 98 / Oreca LMP2) +1,903 сек.

3. А. Куаньи, М. Якобсен (Cool Racing № 37 / Oreca LMP2) +14,337.

4. Д. Фальб, Д. Аллен, К. Симпсон (Algarve Pro Racing № 25 / Oreca LMP2) +44,907.

5. Ф. Хэнсон, П. ди Реста, Д. Макгуайр (United Autosports № 22 / Oreca LMP2) +1 круг.

6. Я. Шахин, Г. Паттерсон, О. Джарвис (United Autosports № 23 / Oreca LMP2) +2 круга.

7. М. Конопка, Н. Пино, Л. Тот (ARC Bratislava № 44 / Oreca LMP2) +3 круга.

8. Ф. Росселло, Х. Лловерас, Ф. Арьо (Graff Racing №8 / Ligier LMP3) +5 кругов.

9. С. Ольтрамаре, А. Шила, М. Зиберт (Cool Racing №17 / Ligier LMP3) +6 кругов.

10. В. Гутак, Ж. де Саделер, Ф. Лавернь (MV2S Racing №29 / Ligier LMP3) +6 кругов.

Общий зачет экипажей LMP2:

1. DKR Engineering № 3 — 76 очков.

2. Cool Racing № 37 — 54.

3. Algarve Pro Racing № 25 — 51.

4. 99 Racing № 98 — 49.

5. Inter Europol Competition № 43 — 39.

6. Nielsen Racing № 24 — 39.

7. United Autosports № 23 — 38.

8. United Autosports № 22 — 36.

9. ARC Bratislava № 44 — 18.

Общий зачет экипажей LMP3 (топ-10):

1. Graff Racing № 8 — 73 очка.

2. MV2S Racing № 29 — 73.

3. Nielsen Racing № 4 — 45.

4. DKR Engineering № 5 — 44.

5. WTM by Rinaldi Racing № 11 — 31.

6. CD Sport № 1 — 27.

7. Inter Europol Competition № 73 — 27.

8. Cool Racing №17 — 26.

9. CD Sport № 2 — 18.

10. Graff Racing № 9 — 14.