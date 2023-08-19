Американский солдат сломал ноги русскому спортсмену. И тут же сбежал из страны

В 2015 году российско-латвийский раллист Василий Грязин стал жертвой жуткого инцидента. Спортсмен попал в серьёзную аварию из-за неудачного манёвра, совершённого на трассе американским военнослужащим. В результате столкновения гонщик получил тяжёлые травмы, после которых ему понадобилось длительное восстановление…

Иностранец не удосужился даже извиниться

Инцидент произошел на латвийской автомагистрали “Рига - Вецлайцене”. Американский солдат решил обогнать грузовик и съехал на встречную полосу. В этот момент Грязин со своим штурманом ехали на тренировку.

- Когда я заехал на вершину холма, увидел автомобиль, который пытался обогнать грузовик по встречке, до него оставалось метров двадцать-тридцать, я резко отвернул в сторону, он тоже, поэтому мы столкнулись под углом, - рассказал спортсмен Газета.ru.

Autosport.com

В результате аварии россиянин получил перелом обеих ног и многочисленные повреждения, а его штурман отделался повреждением руки. Досталось и американцу: он сломал ногу. Всех участников ДТП доставили в Цесисскую больницу. Некоторое время солдат и гонщик лежали в одной палате в реанимации.

Американский военнослужащий даже не принес своей жертве извинений, а после выписки поспешил скрыться из Латвии и ни разу не выходил на связь с Грязиным.

По факту аварии латвийские правоохранительные органы возбудили дело, однако перевод американца в немецкий госпиталь сделал его недосягаемой целью для полиции. Многочисленные запросы в консульство США и оборонные ведомства не привели к желаемому результату. Спустя некоторое время о прекращении расследования заявил глава Цесисского участка Видземского регионального управления госполиции.

Вскоре стало известно, что за невозможностью поимки преступника латвийские органы передали дело прокуратуре США. Позже в ведомстве объяснили, что отъезд из иностранного государства - классическая схема для избежания наказания.