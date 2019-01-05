«Дакар» в перуанских песках. Анонс главного ралли-рейда планеты

Авто/Мото 05 января 2019 19:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

В воскресенье в Перу стартует очередной, 41-й по счету раллийный марафон «Дакар». «Советский спорт» - о главных цифрах, фактах, фаворитах легендарной гонки. И о том, почему в наступившем году он может стать худшим в истории.

ЧТО НЕ ТАК?

Проводить ралли-рейд под названием «Дакар» в Южной Америке – все равно, что устроить «Гран-при Монако» в Гонконге, «24 часа Ле-Мана» - в Сильверстоуне, а «500 миль Индиапанолиса» где-нибудь в Себринге. Но этот парадокс уже привычен. От финиша в столице Сенегала и в целом путешествиям по Африке пришлось оказаться давно и по веским причинам – уж больно стало там небезопасно. Название сохранили, как раскрученный бренд, а марафон перенесли в Латинскую Америку. В прошлом году он стартовал там в юбилейный, 10-й раз. Теперь стартует в 11-й.

И все-таки, раньше организаторы все равно поражали хотя бы масштабом. Трассу прокладывали по нескольким странам, старались делать разнообразные участки, привлекать максимум зрителей, устраивать пилотам испытания и на песчаных дюнах, и на высокогорных плато. Теперь все изменилось. По разным причинам – прежде всего, финансовым, - от проведения «Дакара» отказались Аргентина, Боливия, Чили. Выпал, в конце концов, и Эквадор. Осталось только Перу – не самая большая и богатая страна. Но все же лучше, чем совсем ничего.

В итоге организаторам пришлось значительно урезать дистанцию – с без малого 9000 км (как в 2018-м) до нынешних 5600 км. Количество этапов сократилось с 14-ти до 10-ти (это – антирекорд). А главное – серьезно пострадало их многообразие. Не будет аргентинских раллийных участков, боливийского дождливого высокогорья. Остались только перуанские пески. С одной стороны – да, похоже на Африку! И кто-то скажет: «Дакар» вернулся к истокам. С другой… Ну, согласитесь, это – скучно. Чем более однообразен маршрут, тем меньше интриги – снижается фактор внезапности, который в гонках часто играет ключевую роль. Впрочем, рассуждать на эту тему бессмысленно. Имеем, что имеем. Впервые в истории ралли «Дакар» пройдет на территории одной страны. По кольцевому маршруту. В довольно скучных условиях.

ЧТО НАС ЖДЕТ?

Количество участников почти не изменилось – в прошлом году на старте было 335 экипажей, теперь выйдет 334. И в их числе 135 пилотов-новичков! Это, кстати, рекорд легендарного ралли-рейда. Что, с одной стороны, здорово – у гонщиков-любителей без заводской поддержки все больше возможностей попробовать свои силы в самом крутом марафоне в истории. Такая вот демократичность. С другой – не секрет, что «Дакар» не просто самый известный и популярный ралли-рейд. Но и самый опасный. Аварии и смерти здесь, увы, бывают почти каждый год. И если треть от всех участников стартуют в марафоне впервые, есть риск, что число инцидентов – в том числе и тяжелых – серьезно повысится. На «Дакаре» и так-то до финиша частенько не добирается почти половина от стартовавших экипажей. Что же нам ждать теперь?

Но в остальном все привычно. Из общей протяженности трассы в 5600 км примерно 3300 отведено под спецучастки. Организаторы обещают, что? несмотря на закольцованность маршрута, ни один из этапов не будет похо; на другой. Около 70 процентов дистанции придется на пески и дюны. Состав участников – 167 мотоциклов и квадроциклов, 126 джипов и 41 грузовик.

А ФАВОРИТЫ КТО?

Тут имена известные. Привычные. В самом популярном зачете – внедорожников – сойдутся Карлос Сайнс, Стефан Петерансель, Нассер Аль-Аттийя (который помимо «Дакара» в своей спортивной жизни выигрывал и бронзу Олимпийских игр – в стрельбе). Тут будут Нани Рома, Жиниель Де Вильерс. Разумеется – Себастьян Лоеб. Все – сплошь раллийные легенды! Следить за схваткой звездой будет весьма интересно.

В борьбе грузовиков фаворит однозначен. «КАМАЗ»! Он - как сборная Россия в синхронном плавании или художественной гимнастике. Безотносительно, кто входит в состав, успех обеспечен! С 2000 года, когда Владимир Чагин впервые выиграл «Дакар» (для самого «КАМАЗа» тот успех стал вторым – в 1996-м побеждал Виктор Московских), российская команда всего 4 раза упустила титул в марафоне. А в остальное время тот же Чагин, плюс Фирдаус Кабиров, Андрей Каргинов или Айрат Мардеев неизменно были на финише первыми. В последние два года чемпионом «Дакара» становился Эдуард Николаев. Он же является лидером команды сейчас. Непросто представить, что может помешать Эдуарду четвертый раз в карьере покорить марафон (свой первый успех он отпраздновал в 2013-м).

Плюс из других россиян стоит следить за Сергеем Карякиным (не тот, который шахматист, и даже не пятиборец), уже бравшем титул в зачете квадроциклов в 2017 году. А также за Анастасией Нифонтовой – одной из двух девушек, которые стартуют среди байкеров в сложнейшем зачете Malles.

Что ж, пожелаем им ни пуха, ни пера в Перу!