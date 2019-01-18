КАМАЗ выиграл «Дакар» в 16-й раз в истории

Авто/Мото 18 января 2019 14:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Иванов Сергей

Для Эдуарда Николаева это уже четвертая победа в общем зачете ралли-рейда

Команда «КАМАЗ-мастер» в 16-й раз стала чемпионом ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков. Престижный гоночный марафон, завершившийся в Перу, принес победу Эдуарду Николаеву. Второе место завоевал Дмитрий Сотников.

Сам «Дакар» в этом году состоялся в 46-й раз и впервые в истории прошел на территории одной страны. На протяжении 10 этапов с 6 по 17 января пилоты и экипажи в пяти различных категориях преодолели в общей сложности 5000 км, 3000 км из которых пришлись на песчаные спецучастки. Николаев, ранее побеждавший в общем зачете в 2013, 2017 и 2018 годах, возглавил генеральную классификацию с первого дня ралли-рейда и удерживал лидерство на протяжении всего марафона. Сотников также уверенно держался вторым, а главный соперник гонщиков «КАМАЗа» — голландец Жерар Де Рой, выступающий за Iveco — только ближе к заключительным этапам сумел пробиться на третью позицию.

Напомним, что свою первую победу на «Дакаре» «КАМАЗ» одержал в 1996 году — тогда чемпионом стал россиянин Виктор Московских. В январе 2000-го свой первый триумф отпраздновал Владимир Чагин, которые впоследствии выиграет легендарный марафон еще шесть раз! Более того, с 2000 года пилоты «КАМАЗа» всего четырежды уступали титул соперникам — в 2001-м успех сопутствовал чеху Карелу Лопрайсу, в 2007-м — голландцу Хансу Стэйси, в 2012-м и 2016-м лучшим был Де Рой. Отметим, что с 2005 года генеральным спонсором команды «КАМАЗ-мастер» выступает банк ВТБ.

Что касается остальных зачетов, то в классе внедорожников титул достался катарцу Нассеру Аль-Аттия. Он стал уже трехкратным победителем «Дакара» — ранее Нассер покорял марафон в 2011 и 2015 годах. Любопытно, что Аль-Аттия также является бронзовым призером Олимпиады в Лондоне в соревнованиях по стрельбе (в ските). В Перу в борьбе за победу он опередил испанца Хоана Рома и 9-кратного чемпиона мира по ралли, француза Себастьяна Леба.

В зачете мотоциклов лучшим стал австралиец Тоби Прайс, в квадроциклах – аргентинец Николас Кавильяссо, а в мотовездеходах — чилиец Франсиско Лопес Контардо.