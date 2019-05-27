В «Дакар» вдохнули новую жизнь»! Легендарный марафон переезжает в Саудовскую Аравию

ДОЛГАЯ ДОРОГА, РАЗНЫЕ ПУТИ

За 41 год существования «Дакара» этот марафон успел стать легендарным. Собственно, с первых лет проведения он уже вызвал огромный интерес – как у участников, так и у болельщиков. Тьерри Сабин, случайно заблудившийся в ливийской пустыне в далеком 1977-м, и в ожидании спасения придумавший ралли «Париж-Дакар» (его нашли через три дня туареги – в состоянии истощения и обезвоживания, но все-таки живого), попал в самую точку: интересный маршрут, интересная концепция, сильнейшие пилоты и команды, множество классов (мотоциклы, грузовики, внедорожники) – все это поспособствовало огромной популярности гонки. Которая росла из года в года в геометрической прогрессии.

С тех пор менялось многое – техника становилась все совершеннее, росло мастерство участников, бюджеты команд. Пробовались разные маршруты. Ралли-рейд мог начаться в Клермон-Ферране, Марселе, Барселоне или Лиссабоне. Мог финишировать в Шарм-эль-Шейхе или Каире. Был даже кольцевой «заезд» – Париж-Дакар-Париж (в 2003-м). Был марш-бросок через всю Африку – Париж-Кейптаун (в 1992-м). Но неизменным оставалось главное – большая часть марафона проходила по территории Черного континента, по самым разным странам. И чаще всего финиш был все-таки в столице Сенегала, поэтому и утвердилось привычное название – «Дакар».

В 2008-м ралли не состоялось. Власти Мавритании признали, что не могут гарантировать безопасность участников от действий членов террористических групп на своей территории. Да и в целом обстановка в Западной Африке была на самой мирной. Из опасений терактов, организаторы решили отменить марафон всего за несколько дней до старта. А в 2009-м знаменитый «Дакар» переехал в Южную Америку.

Здесь он прописался еще на 11 лет. И если поначалу такие изменения вызвали большой энтузиазм у участников и болельщиков (хотя и выглядело странным – что это за «Дакар» без самого Дакара?), то постепенно стали возникать проблемы. Популярность среди местных зрителей неуклонно падала. Расходы на логистику команд достигли запредельных масштабов (попробуй, доберись из Европы на другой конец света с грузовиками, машинами, необходимым оборудованием и т.д, и т.п.!). Отправлять технику паромами приходилось за месяц-два до старта гонки, что влияло на процесс подготовки. А интерес со стороны стран-организаторов начал сходить на нет, опять же – из-за серьезных расходов. В итоге в этом году впервые в истории «Дакар» прошел по территории всего одной страны – Перу. Маршрут включил в себя лишь 10 этапов. Особой популярности не снискал. И стало понятно, что нужно что-то менять радикально. Например – прощаться с Америкой.

В ПЕРЕЕЗДЕ – ОДНИ ПЛЮСЫ

В итоге в апреле стало известно, что с будущего года легендарный «Дакар» переедет в Саудовскую Аравию. И это решение кажется выгодным с любой стороны, откуда ни посмотри!

В Саудовской Аравии сейчас реализуется масштабная программа трансформации Vision 2030 которая затрагивает самые различные сферы жизни саудовского общества, в том числе активно развивается спорт, делается ставка на проведение крупных спортивных событий. А страсть к скорости и гонкам у местного населения, как говорится, в крови! Есть здесь и свои звезды – так, саудовец Язид Аль-Раджи в 2018-м выиграл престижный марафон «Шелковый путь», причем в главном классе – в зачете внедорожников. Ранее в Саудовской Аравии уже прошла Гонка чемпионов и этап чемпионата «Формулы-Е». Сейчас идут активные переговоры по проведению Гран-при «Формулы-1». А «Дакар» пропишется здесь минимум на пять лет.

Кроме того, размеры страны (Саудовская Аравия – 12-е по территории государство планеты) позволяет разработать длинный и разнообразный маршрут, а пески и ландшафт Аравийской пустыни обещают и интересную, и сложную, и разнообразную гонку. Наконец, добираться до полуострова гораздо ближе и удобнее для большинства команд и пилотов, чем до Южной Америки – ведь львиная доля участников базируется в Европе. Проблем с организацией и финансированием ралли-рейда возникнуть тоже не должно – деньги в Саудовской Аравии есть, и тратить с умом их здесь тоже умеют.

Маршрут «Дакара»-2020 уже известен. Гонка стартует 5 января в Джидде и финиширует 17 января в Киддии. Гонщики, кстати, проедут через территорию будущего мега-города НЕОМ, масштабного футуристического проекта стоимостью 500 миллионов долларов, День отдыха запланирован на 11-е число в столице – Эр-Рияде. Всего участники преодолеют более 9000 км. Еще факт – Саудовская Аравия станет 30-й страной, по территории которой пройдет «Дакар». И второй раз подряд марафон состоится на территории одного государства. Правда, если в случае с Перу это была вынужденная мера (Боливия, Эквадор, Чили и Аргентина отказались участвовать в организации ралли-рейда), то теперь попросту нет необходимости задействовать соседей – участники и так пересекут почти весь огромный полуостров с севера на юг, и с востока на запад – от Красного моря до Персидского залива.

«ДЛЯ НАС ЭТО – НОВЫЙ ВЫЗОВ»

Представители команд и пилоты уже отметили, что рады подобному изменению.

– Очевидно, что в течение последних лет «Дакар» ослабевал, – признался основатель команды «КАМАЗ-Мастер» Семен Якубов. – Уменьшилось количество участников, трассы стали менее интересными. Были опасения, что марафон просто закроется! Многим приелась Южная Америка, и надо было что-то менять. Переезд в Саудовскую Аравию вдохнет в марафон новую жизнь. Эта страна многим неизвестна и всем будет интересно в ней побывать. Здесь много экзотических мест, много песка. И я уверен, что организация «Дакара» пройдет на высшем уровне.

– Развитие географии марафона всем интересно, – согласился с ним и нынешний директор российской команды, семикратный чемпион «Дакара» Владимир Чагин. – Опыт у организаторов «Дакара» колоссальный, так что проблем с переездом не будет. А пилоты и команды получат новый интересный вызов. Ранее мне не доводилось бывать в Саудовской Аравии, но я был рядом с ней – в ОАЭ и Египте. Там очень хороший ландшафт и там действительно можно продумать сложный, но интересный маршрут.

– Я очень рад, что «Дакар» перенесли в Саудовскую Аравию, – признавался и Сергей Карякин, чемпион «Дакара»-2017 в зачете квадроциклов. – Где-то в душе появилось ощущение, что легендарный марафон приблизился к России… Сам переезд в такую страну – это новые эмоции, места и территории, которые очень хочется исследоваться. А кто из нас не любит спорт и путешествия? Саудовская Аравия предоставит такую возможность. Уверен, гонка станет интереснее.