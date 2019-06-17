Алонсо – дважды двукратный! Испанец второй раз выиграл «Ле-Ман» К двум титулам чемпиона мира «Формулы-1» Фернандо Алонсо добавил вторую победу в легендарных «24 часах Ле-Мана». Драматичная развязка гонки на кольце «Сартэ», подиум россиян в главном зачете и конец супер-сезона WEC – чем запомнился знаменитый марафон в этом году?

КОНЕЦ ЧЕМПИОНАТА

Не в смысле, что чемпионат закрывают. WEC – может, не самая популярная серия в мире, но на плаву пока держится. Другое дело, что реформ не избегает. И два года назад организаторы решили пойти на неожиданный шаг – провести супер-сезон вместо обычного, который длится с весны по осень. В итоге стартовал он в мае 2018-го, а завершился вот сейчас – в июне 2019-го. Очередной – уже 87-й в истории – гонкой в Ле-Мане.

В чем выгода? Если честно, ни в чем. Количество этапов даже уменьшилось по сравнению с 2017-м годом (прошло 8 марафонов вместо 9). Расходы команд при этом меньше не стали, а солидную часть бюджета съели визиты в Японию, Китай и США (все остальные гонки состоялись в Европе). Конкуренция не увеличилась, а в главном классе – LMP1 – она и вовсе исчезла. «Тойота» слишком много денег вложила в свои гибриды, чтобы у кого-то появилась возможность бросить им вызов. В итоге экипажи японской команды доминировали во всех заездах и во всех же одержали победы (правда, в Сильверстоуне-2018 их дисквалифицировали за нарушение в техническом регламенте, но сути это не меняет).

Естественно, такое положение дел плохо влияет на интерес зрителей, так что в FIA всерьез думают над тем, как бы исправить ситуацию. В будущем сезоне появится нововведение в правилах – к весу машин, одержавших победу, будут добавлять балласт. Мол, это поможет выровнять шансы и поднять конкуренцию. Но вот насколько это правильно с точки зрения спортивного духа – вопрос отдельный.

Что касается супер-сезона, то титул в итоге достался экипажу Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Казуки Накаджимы. Они же победили и в Ле-Мане. Правда, в очень драматичной развязке…

БОРЬБА ДВУХ «ТОЙОТ»

…Поскольку незадолго до финиша марафона испанец, швейцарец и японец серьезно отставали от своих партнеров из другого экипажа «Тойоты» – под управлением Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса. Как появилось это отставание – тоже отдельная песня.

– Я все никак не мог понять – мы ехали без ошибок, у нас не было технических проблем, при этом мы серьезно проигрывали на прямых и в скоростных поворотах, теряя относительно лидеров по нескольку секунд с круга! – признавался Алонсо. – Когда узнали причину, можно было и смеяться, и плакать.

Оказалось, что при плановой смене пилотов, когда за руль в очередной раз сел испанец, на его машине… плохо закрыли дверь! В гонках важна каждая мелочь, а этот нюанс серьезно повлиял на аэродинамику. В итоге скорость второй «Тойоты» и снизилась. Не настолько значительно, чтобы могли приблизиться другие соперники. Но достаточно, чтобы отстать от второго японского экипажа. Когда проблему устранили, темп гиперкаров выровнялся. Но догнать Конвея, Кобаяши и Лопеса казалось уже нереальным…

Помощь пришла также внезапно. Незадолго до финиша на болиде под номером «7» случился медленный прокол. И запас по времени позволял провести внеплановый заезд в боксы для замены резины без потери позиции! Но механики решили сэкономить то ли силы, то ли пару лишних секунд, в итоге поменяв лишь одно колесо – переднее правое. Именно в нем, как показали данные телеметрии, и была проблема. Однако… компьютер ошибся. Прокол был в правом заднем. Лопесу (он был за рулем) пришлось вновь ехать в боксы, и тут уже второй экипаж все же вырвался в лидеры.

После чего отпраздновал победу.

А НАШИ ЧТО?

«Тойота», может, и доминировала на протяжении как всего сезона, так и этого уик-энда, но у японцев – всего два экипажа. А значит, третье место на подиуме должно было достаться кому-то еще. И оно досталось российской команде!

В SMP Racing потратили много сил, разработав свой прототип BR1 для класса LMP1 и собрав два сильных экипажа. Да, о победах мечтать не приходилось – слишком велико преимущество основных конкурентов, но в команде думают на перспективу. При этом темп в квалификации, как говорится, внушал – Сергей Сироткин, Егор Оруджев и француз Стефан Сарразен отстали от Алонсо, Накаджимы и Буэми всего на 0,2 секунды! Увы, высокая скорость на прямых компенсировалось недостаточной прижимной силой в поворотах и более высоким расходом топлива. Так что в условиях суточного марафона бороться с «Тойотами» все равно было немыслимо – отставание уже к середине дистанции выросло до нескольких десятков километров. Тем не менее, в борьбе за третью позицию именно экипажи SMP Racing смотрелись однозначным фаворитами!

И, в общем, подтвердили этот статус.

Правда, Сироткину с Оруджевым не повезло – ребята попали в аварию ночью и досрочно сошли. Зато Виталий Петров, Михаил Алешин и Стоффель Вандорн уверенно накатили на финиш вслед за «Тойотами» и поднялись на подиум. Очевидный успех!

Другой российский коллектив – G-Drive Racing – когда-то уже бывший в тройке призеров «Ле-Мана», но в классе LMP2, выступил, увы, неудачно. Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Йоб ван Эйтерт долго боролись за лидерство, но незадолго до финиша во время пит-стопа на их болиде вдруг заглох мотор. Как оказалось – подвела электропроводка. Неисправность удалось устранить, но время было безвозвратно потрачено, а 20 минут простоя обернулись потерей позиций и лишь шестым местом в протоколе своего класса.