Смерть на трассе в Спа. Этап «Формулы-2» в рамках Гран-при Бельгии завершился трагедией - Советский спорт
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31 августа 2019 22:56Авто/МотоМысин Николай

Смерть на трассе в Спа. Этап «Формулы-2» в рамках Гран-при Бельгии завершился трагедией

Проходящий в эти дни в Спа уик-энд чемпионата мира обернулся настоящей трагедией.

В первой гонке «Формулы-2» в жуткой аварии погиб 22-летний французский пилот Антуан Юбер. «Советский спорт» - о том, что случилось на легендарной трассе в Бельгии.

ЧТО ТАКОЕ «ФОРМУЛА-2»

По сути – главная молодежная гоночная серия, которая считается последней ступенью в подготовке пилотов перед чемпионатом мира. Только в текущем сезоне «Формулы-1» выступает четверо недавних выпускников «Формулы-2» - Александр Албон («Ред Булл»), Ландо Норрис («Макларен»), Джордж Расселл («Уильямс») и Шарль Леклер («Феррари»). И это – речь о тех парнях, которые гонялись в молодежной серии еще один-два сезона назад. Так-то их куда больше – от Нико Хюлькенберга (чемпиона-2009) до Романа Грожана и нашего Сергея Сироткина (нынешнего тест-пилота «Макларена»).

Из многочисленных младший серий «Формула-2» стоит на вершине не только по статусу, но и по уровню техники. Фактически, пилоты выступают на одинаковых болидах производства «Даллары» с двигателями «Рено», мощность которых составляет 620 л.с. (объем – 3.4 л, конфигурация – V6). По динамическим характеристикам эти машины не сильно уступают «Формуле-1» - максимальная скорость тут далеко за 320 км/ч, разгон 0-100 км/ч не превышает 3 секунд, а перегрузки в поворотах достигают почти космических 6-8g. Да, аэродинамика машин заметно проще, чем в чемпионате мира, что сказывается на скорости прохождения поворотов, но на длинных прямых пилоты «Формулы-2» едут почти в том же темпе, что Хэмилтон с Феттелем. И требования к уровню пилотов здесь соответствующие. Как правило, в чемпионате выступают самые одаренные молодые гонщики. В текущем сезоне среди таковых – сын Михаэля Шумахера Мик Шумахер. А также россиянин Никита Мазепин – гонщик по развитию команды «Рейсинг Пойнт» в «Формуле-1».

КТО ТАКОЙ АНТУАН ЮБЕР?

Антуан родился 22 сентября 1996 года в Лионе. В сезоне-2013 он стал чемпионом французской «Формулы-4», заработав себе репутацию одного из самых таланливых пилотов Европы. Карьера Юбера развивалась не так быстро, как у его ровесника и соотечественника Пьера Гасли, не говоря уж о Максе Ферстаппене и Шарле Леклере. Но мало кто сомневался, что с течением времени он тоже дорастет до «Формулы-1». Тем более, и результаты шли по нарастающей. В прошлом году Антуан стал чемпионом серии GP3 (аналогичный успех в этом же чемпионате в 2013 году открыл Даниилу Квяту дорогу в чемпионат мира). А в нынешнем сезоне успел выиграть две гонки «Формулы-2» - на самой сложной трассе в Монте-Карло, а также на домашнем треке в Ле-Кастелле. В общем зачете Юбер занимал восьмую позицию и был полон решимости улучшить свое положение после уик-эда в Бельгии.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В СПА?

Что именно произошло, еще только предстоит изучить. Но факты таковы - в конце длинной прямой, в коварной связке «О Руж», болид Юбера вылетел с трассы и врезался в отбойник, после чего отскочил обратно на трек. В ту же секунду в машину француза на бешеной скорости (более 300 км/ч) врезался американец Хуан-Мануэль Коррера.

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В результате чудовищного столкновения автомобиль Антуана буквально разорвало на части. К месту аварии тут же стянулись примерно 8 карет «Скорой помощи», а также прибыл медицинский вертолет. Обоих пилотов отправили в госпиталь Льежа. Откуда спустя два часа пришло жестокое известие – Юбер скончался от полученных травм.

Ему было всего 22 года.

- Выезжая на трассу, все гонщики рискуют своей жизнью. Об этом немногие помнят – ни болельщики, ни даже те люди, которые работают в автоспорте. И в моей памяти Антуан останется настоящим героем. Не будем его забывать. Покойся с миром, брат - написал в соцсетях Льюис Хэмилтон.

Состояние Корреры оценивают как стабильное. Более полной информации нет.

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