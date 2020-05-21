Анастасия Нифонтова: Друзья подначивали моих соперников: «Да тебя девчонка обогнала!» - Советский спорт
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21 мая 2020 18:00Авто/МотоГригорьевская Юлия

Анастасия Нифонтова: Друзья подначивали моих соперников: «Да тебя девчонка обогнала!»

Российская звезда мотогонок рассказала, как проводит время на карантине, почему выбрала разряд кросса, а также назвала лучшего мотогонщика за всю историю.

«ВСЕ ПЛАНЫ ПО ГОНКАМ ПОЛЕТЕЛИ В ПОМОЙКУ»

– Чем занимаетесь на карантине?
– Это какой-то парадокс. Кажется, что есть куча свободного времени, а получается, что не успеешь глазом моргнуть, как уже вечер и пора спать. Не так часто получается выезжать на мотоцикле, и то это такие выезды, чтобы с детьми провести время. У меня рядом колхозное поле, которое в этом году не вспахали и его можно пахать мотоциклом. Есть возможность поехать, проветриться. Там кроты нарыли кочки, и на них можно подпрыгивать. У меня никогда не было времени на тренировках, чтобы уделить внимание такой фигне, как езда на заднем колесе. Думаешь, ну, зачем мне это надо? А тут вот я занялась такой ерундой.

Как думаете, насколько этот «челлендж» под названием «карантин в четырех стенах» оправдан? Есть же Корея, часть европейских стран, где ограничения частичные. Кто болеет – тот сидит дома, а все остальные работают, ездят куда-то.
Я считаю, что если уж делать ограничения, то делать. Или не делать. А у нас, как обычно, ни два, ни полтора. Я тут в среду ездила за продуктами для мамы, сделала пропуск, все как положено, а на дорогах пробки. На улицах люди ходят. Аллё, народ, у нас ведь карантин! Или нет? Ситуация странная. Закрыли кафе, страдают определенные части бизнеса из-за этой истории, а с другой стороны, человек может совершенно спокойно два раза в неделю пойти гулять, куда ему хочется. Потому что реально, чтобы получить пропуск, ты нажимаешь на кнопку и получаешь. Никто ничего не проверяет. Поэтому я не очень понимаю смысла этого всего. Надо либо, как в Китае, всех закрыть в жестком режиме на три недели, а потом выпустить, либо вообще ничего не делать. В любом случае, полумера – это ни о чем.

Поговорим о финансах. Сейчас бензин подорожал, плюс запчасти нужны. Вы хорошо разбираетесь в ценах. Подорожание сильное? И есть ли в наличии запчасти?
Что касается финансовой стороны вопроса, я пострадала в первую очередь от того, что в принципе вся эта история случилась, и отменили гонки. Я была уже в Эмиратах на тренировке, и через две недели должен был быть старт первого этапа чемпионата мира. Мы заплатили стартовые взносы, уже были куплены билеты механикам, менеджерам, и тут говорят – все, отбой.
Мне пришлось покупать билет обратно, потому что история с возвратом работала так, как будто ты покупаешь новый билет. Плюс у нас были планы в мае поехать на ралли Казахстана. Там, слава богу, пока не было никаких финансовых затрат, но все равно все планы полетели в помойку. Что касается подорожания, у нас все зависит от евро. Как только повышается курс евро – все сразу дорожает.
У меня все спонсорские контракты в рублях, потому что они заключаются на территории России. В начале сезона я планирую одну сумму в евро, потому что все гонки в евро, а когда курс повысился, я понимаю, что все мои планы вполовину урезаются. Что касается бензина и запчастей, я сейчас в таком количестве не заправляюсь и не ломаю мотоцикл, поэтому глобально на себе не почувствовала, но со временем все равно все это будет ощущаться, потому что происходит с неким опозданием.
Я с ужасом думаю, что будет в следующем году в плане партнерских отношений с моими спонсорами, потому что сейчас в начале года контракты у меня подписаны и заднего хода нет. А дальше экономическая ситуация будет растянута на много лет, и не факт, что мои партнеры потянут это в дальнейшем. Я сижу и думаю, хоть бы все сложилось хорошо.

2

«ПЕТЕРАНСЕЛЬ – НЕВЕРОЯТНЫЙ ДЕД!»

В Америке популярны гладкие гонки. Почему выбрали разряд кросса?
Пробовала участвовать в разных дисциплинах. Но мне не нравится, когда идут однотипные трассы. Становится скучно. Нравится, когда впереди горизонт, и ты не знаешь, куда едешь и куда приедешь. Я по характеру интроверт, поэтому уезжаю одна в пустыню, и мне там хорошо. Чувствую себя комфортнее, чем на стадионе с кучей народу, когда все ломятся в один поворот.

Расскажите про исторический «Дакар-2019», когда вы без технической поддержки приехали к финишу и стали единственной в истории девушкой, сделавшей это. Как это было?
Это бредовая история. До сих пор не знаю, как я дала согласие. Каждый год мы с друзьями думаем, как сделать так, чтобы и они на деньги не попали, и я съездила на все мои гонки. Я пришла к генеральным партнерам «Дакара» и попросилась на гонку. Они сказали, мол, все и так знают, что я проеду гонку, и нужен какой-то шоу-бизнес, чтобы привлечь внимание. Сказали, что есть такой зачет, где все едут без механиков. И там женщины ни разу не участвовали.
Я понимала, что такое «Дакар», ехать без механиков – это абсолютное сумасшествие. Например, «КАМАЗ-Мастер» - это четыре грузовика и семьдесят человек обслуги: массажисты, механики, автомобили с запчастями. Они даже повара возили своего. То есть гонщик сосредоточен только на гонке. Он приезжает и сдает машину, идет к массажисту, а потом занимается только дорожной картой.
А если ты без механика, то у тебя есть только ящик с важными запчастями. Единственный плюс, что организаторы сами перевозят его и твои вещи с места на место. Получается, ты проводишь 12-15 часов на мотоцикле, а потом не идешь отдыхать, а разбираешь мотоцикл: меняешь масло, что-то чинишь. Но перед гонкой мой механик подготовил мотоцикл идеально, и нежданчиков не было.

Кого считаете лучшим мотогонщиком за всю историю?
Если говорить про ралли-рейды, самый крутой – это Стефан Петерансель. Он шесть раз выигрывал «Дакар» на мотоцикле и семь раз на машине. Это просто невероятный дед. Он дружелюбный и общительный. Также мне симпатичен Сириль Депре.

Читали вашу историю выступлений и везде написано, что вы чуть ли не единственная девушка в классе «Супермото». Вы ездите по мужскому разряду. Как мужики относятся к тому, что вы в общем зачете отнимаете у них места, занимая вторую сточку, первую, третью и так далее?
Тут сложно сказать наверняка, как они себя чувствуют. Я думаю, что, наверное, не очень хорошо, потому что когда я гоняла в «Супермото» в чемпионате России, там было достаточно много парней, и я все время боролась за второе, третье, иногда даже за первое место. Иногда меня скидывали на четвертое-пятое. Была нешуточная борьба, и на трассе это ощущалось. Мы ехали все кучей, поэтому жестко боролись и бодались. Это понятно. Я была просто соперником, и друзья, которые приходили посмотреть, подначивали парней, что вот, мол, тебя девчонка обогнала. Это их злило. Но это все было на хорошей волне. Они боролись, но никогда не переходили какую-то грань. Меня все парни уважали, но на трассе я была на равных. Там никто со мной не церемонился.

Сколько вообще мотогонщиц в мире, и, тем более, такого уровня, как вы?
У нас много в мотоспорте разных видов, и девчонок, круто гоняющих, на самом деле достаточно. Взять, к примеру, ту же испанку Лайу Санс, которая на «Дакаре» едет в топе с мальчиками, и до нее всем, и мне в том числе, как до луны, потому что она профессионал совершенно другого порядка. Она была, по-моему, десятикратной чемпионкой мира по Триалу, многократной чемпионкой мира по Эндуро. Все ее регалии можно долго перечислять. Она – мощная девочка в прямом и переносном смысле. Есть девчонки, которые очень круто гоняют в мотокроссе. У нас в России тоже есть девчонки, которые здорово выступают именно в этой дисциплине. Это разные вещи. И их много, во всем мире, во всех дисциплинах.

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