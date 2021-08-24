Дмитрий Чернышенко: Утверждены даты проведения финала WTCR в России

«Россия давно себя зарекомендовала как страна, которая умеет организовывать международные события на самом высоком уровне. Мы рады сотрудничеству с нашими зарубежными коллегами, проводя такое знаковое для мирового спорта мероприятие в России, в Сочи. Организаторы оказались заложниками сложной мировой эпидемиологической обстановки, в связи с чем в одних странах происходит отмена крупных мероприятий, в других, где обстановка лучше, проведение таких событий возможно. Соревнование большое, масштабное, на финальном этапе определится итоговое расположение в личном и командном зачёте среди 22 пилотов из 12 стран. Уверен, что ФТ “Сириус” достойно примет финал столь серьёзной международной автоспортивной серии, а “Росгонки” окажут всецелую поддержку в её организации», – прокомментировал Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь в Министерстве спорта России отметили, что проведение этапа Кубка мира WTCR подчёркивает значимость и востребованность объекта «Сочи Автодром» для проведения крупных спортивных событий.

«Кубок мира WTCR – главный турнир планеты среди кузовных автомобилей. “Сочи Автодром” обладает лицензией наивысшей категории Grade 1 от FIA, она позволяет проводить соревнования любого уровня сложности. То, что именно на сочинском автодроме пройдёт такое значимое событие, как финал престижной серии, – наглядная демонстрация качества и международной востребованности объекта. Это очень важно для развития автоспорта в России», – подчеркнул Министр спорта России Олег Матыцин.

WTCR – это международный Кубок по турингу, санкционированный FIA как высший класс соревнований для легковых автомобилей. Правила WTCR предусматривают использование следующего формата гоночного уикенда, состоящего из двух свободных практик, квалификации и двух гонок. В соответствии с техническим регламентом TCR, в Кубке принимают участие переднеприводные четырёх- и пятидверные спортивные седаны или хэтчбеки. Эти «спорткары» могут быть оснащены двигателем с турбонаддувом до 2000 куб. см. Максимальная мощность машин в этой гоночной серии ограничена 350 л.с.

Также отметим, что многие гонщики, выступающие в WTCR, – это бывшие пилоты «Формулы 1». Например, Габриэле Тарквини, Иван Мюллер, Роб Хафф и Том Коронель – настоящие легенды кузовных гонок.