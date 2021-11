Джовинацци следующий сезон проведет в команде «Формулы-Е»

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци, чье сотрудничество с командой «Формулы-1» «Альфа Ромео» завершиться по окончанию сезона, объявил, что заключил контракт с «Дрэгон-Пенске», выступающей в «Формуле-Е».

«Это будет захватывающе. Это будет сложно. Это будет:... электролизовано! Не могу дождаться этого нового приключения, повеселимся вместе», - написал Джовинацци в твиттере.

It’s going to be thrilling 👌

It’s going to be challenging 💪

It’s going to be: …….electrifying!!!!!! ⚡

Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, ci sarà da divertirsi, insieme, come sempre 💙#AG99🐝 #dragonpenskeautosport #formulae pic.twitter.com/2mQ1WEtvF0