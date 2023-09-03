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Глава «Мерседеса» – о рекорде Ферстаппена: «Это цифры для Википедии, ее никто не читает»

Пилот «Ред Булла» одержал десятую победу кряду.
03 сентября 2023 21:16
автор: Александр Бойченко

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на десятую победу подряд пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена. Гонщик установил новый рекорд «Формулы-1».

«Не знаю, волнуют ли Макса эти рекорды. Для меня они ничего не значат. Это цифры для Википедии, которую все равно никто не читает.

Почему наши пилоты в годы доминирования команды не установили рекорд по числу побед подряд? Мы были в другой ситуации — наши гонщики боролись между собой», — цитирует Вольфа Autosport.

Добавим, предыдущим обладателем рекорда был немецкий гонщик Себастьян Феттель, одержавший девять побед подряд.

Ферстаппен идет лидером личного зачета текущего сезона. На его счету 364 балла. Ближайшим преследователем является его напарник Серхио Перес (219).

источник: Autosport
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