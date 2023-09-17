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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл не примет участие в гонке Гран‑при Сингапура

Виной всему его вчерашняя авария в квалификации.
Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл не примет участие в гонке Гран‑при Сингапура
17 сентября 2023 11:18
автор: Виталий Стопин
автор фото: Getty Images

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл не сможет принять участие в гонке Гран‑при Сингапура Формулы-1. Причина — его авария в квалификации.

«Вся наша команда испытывает облегчение от того, что Лэнс сумел самостоятельно выбраться из машины после вчерашней аварии, однако он до сих пор чувствует последствия столь сильного столкновения. Наша приоритетная задача — обеспечить его полное и скорейшее выздоровление.

Все вместе мы решили, что Стролл не будет участвовать в гонке Гран-при Сингапура, а полностью сосредоточится на возвращении в кокпит к Гран‑при Японии, который состоится уже на следующий неделе», — заявил руководитель команды Майк Крак.

Лэнс Стролл разбил болид во время первого сегмента вчерашней квалификации. Его машину занесло в повороте и ударило о стену, после чего отбросило обратно на трассу. Гонка Гран‑при Сингапура состоится сегодня, 17 сентября, на трассе «Марина‑Бей» и начнется в 15:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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