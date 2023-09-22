Гасли прокомментировал свою аварию на Гран-при Японии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о причинах аварии во второй пятничной практике на Гран-при Японии Формулы-1. Француз угодил в аварию в девятом повороте уже под самый занавес второй тренировочной сессии.

«К огромному сожалению, сегодняшний день закончился моим небольшим вылетом в 9-м повороте. В том моменте я лишь немного потерял контроль над передней осью и не сумел вовремя скорректировать движение машины рулём, из-за чего машина соскользнула на гравий и въехала в стену. Мы извлечем урок из этой ситуации и пойдем дальше.

Что касается результатов, то нам предстоит многое оценить и проанализировать — это касается темпа и на короткой, и на длинной дистанциях. С шинами на «Сузуке» тоже работать довольно непросто, но мы обязательно постараемся справиться и с этой проблемой в оставшиеся дни гоночного уик-энда.

На данном этапе я бы сказал, что впереди нас ждёт много работы. Абсолютно уверен, что мы способны на большее. Плотность в Японии очень высокая, так что разница даже в 0,2 секунды на круге может сильно повлиять на ситуацию. Здесь очень важна каждая мелочь», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».

Победителем двух тренировочных заездов на Гран-при Японии стал пилот «Руд Булла» Макс Ферстаппен.