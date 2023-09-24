ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Ред Булл» может обеспечить себе Кубок конструкторов по итогам Гран-при Японии

После «Сузуки» Формуле-1 в 2023 году предстоит провести ещё шесть этапов.
24 сентября 2023 08:51
автор: Виталий Стопин

Австрийская команда «Ред Булл» может обеспечить себе победу в Кубке конструкторов Формулы-1 уже по итогам Гран-при Японии. Для этого ей необходимо оторваться от преследователей на 309 очков или более.

Перед началом нынешнего гоночного уикэнда «Ред Булл» опережает «Мерседес» на 308 очков, а «Феррари» — на 332. Таким образом, сегодня пилоты «Ред Булл» должны опередить гонщиков «Мерседес» на одно очко, а также не проиграть «Феррари» 24 балла.

Если Макс Ферстаппен и Серхио Перес займут по меньшей мере первое и пятое места, то австрийцы завоюют Кубок конструкторов вне зависимости от выступлений конкурентов.

Этот титул может стать для «Ред Булл» вторым подряд и шестым за всю историю выступления команды в Формуле-1.

Отметим, что Макс Ферстаппен не сможет оформить чемпионство в личном зачете до Гран-при Катара. Сейчас он в общем зачёте опережает ближайшего преследователя — Серхио Переса — на 151 очко. После Японии в календаре сезона останется шесть этапов.

источник: «Советский спорт»
Гасли прокомментировал свою аварию на Гран-при Японии
Француз не справился с управлением в въехал в отбойник.
22.09.2023 15:17
Авто/Мото
автор: Виталий Стопин
«Макларен» продлил контракт с Оскаром Пиастри
Австралиец останется в британской команде до 2026 года.
20.09.2023 13:21
Авто/Мото
автор: Виталий Стопин
Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл не примет участия в гонке Гран‑при Сингапура
Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл не примет участия в гонке Гран‑при Сингапура
Виной всему его вчерашняя авария в квалификации.
17.09.2023 11:18
Авто/Мото
автор: Виталий Стопин
Мазепин отреагировал на слова главы МОК Баха о невозможности изоляции спортсменов
Функционер считает, что будущее спорта напрямую зависит от политики.
06.09.2023 19:46
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Глава «Мерседеса» — о рекорде Ферстаппена: это цифры для Википедии, её никто не читает
Пилот «Ред Булл» одержал десятую победу кряду.
03.09.2023 21:16
Авто/Мото
автор: Александр Бойченко
На старте гонки MotoGP произошёл массовый завал, один из гонщиков получил серьёзную травму
Баньяя, судя по всему, получил перелом ноги.
03.09.2023 15:31
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Берман выиграл гонку Формулы-2 в Италии, Пуршер — второй, Вести сошёл
Амори Кордел набрал очки.
03.09.2023 12:03
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Экс-пилот Формулы-1 покинет команду Индикар «Андретти» в конце сезона
Гонщик ищет варианты продолжения карьеры.
02.09.2023 23:48
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Пуршер выиграл хзаотичную квалификацию Формулы-2 в Италии
Лидер чемпионата одержал победу в пятничной сессии.
01.09.2023 17:41
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.