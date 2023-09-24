«Ред Булл» может обеспечить себе Кубок конструкторов по итогам Гран-при Японии

Австрийская команда «Ред Булл» может обеспечить себе победу в Кубке конструкторов Формулы-1 уже по итогам Гран-при Японии. Для этого ей необходимо оторваться от преследователей на 309 очков или более.

Перед началом нынешнего гоночного уикэнда «Ред Булл» опережает «Мерседес» на 308 очков, а «Феррари» — на 332. Таким образом, сегодня пилоты «Ред Булл» должны опередить гонщиков «Мерседес» на одно очко, а также не проиграть «Феррари» 24 балла.

Если Макс Ферстаппен и Серхио Перес займут по меньшей мере первое и пятое места, то австрийцы завоюют Кубок конструкторов вне зависимости от выступлений конкурентов.

Этот титул может стать для «Ред Булл» вторым подряд и шестым за всю историю выступления команды в Формуле-1.

Отметим, что Макс Ферстаппен не сможет оформить чемпионство в личном зачете до Гран-при Катара. Сейчас он в общем зачёте опережает ближайшего преследователя — Серхио Переса — на 151 очко. После Японии в календаре сезона останется шесть этапов.