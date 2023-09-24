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Сёмин заявил о желании продолжить тренерскую карьеру

Юрий Палыч ещё не намерен уходить из большого футбола.
24 сентября 2023 15:51
автор: Виталий Стопин

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не готов заявить о завершении тренерской карьеры.

«Моя тренерская карьера до сих пор не завершена. Если мне поступит хорошее и интересное предложение, то будем работать», — приводит слова Сёмина Sport24.

Последним место работы Юрия Сёмина был «Ростов», из которого он ушёл в сентябре 2021 года. Под его руководством «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубке страны и ещё трижды выигрывал в Суперкубке. Сборной России он руководил в 2005 году, но после непопадания национальной команды на ЧМ-2006 покинул свой пост.

источник: Sport24
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