Сёмин заявил о желании продолжить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не готов заявить о завершении тренерской карьеры.

«Моя тренерская карьера до сих пор не завершена. Если мне поступит хорошее и интересное предложение, то будем работать», — приводит слова Сёмина Sport24.

Последним место работы Юрия Сёмина был «Ростов», из которого он ушёл в сентябре 2021 года. Под его руководством «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубке страны и ещё трижды выигрывал в Суперкубке. Сборной России он руководил в 2005 году, но после непопадания национальной команды на ЧМ-2006 покинул свой пост.