Сын владельца «Уралкалия», автогонщик Мазепин устроил вечеринку во время траура по погибшим на шахте (видео) - Советский спорт
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    • Авто/Мото24 декабря 2018 14:34Источник: URA.RUАвтор: Сметанникова Дарья

    Сын владельца «Уралкалия», автогонщик Мазепин устроил вечеринку во время траура по погибшим на шахте (видео)

    В минувшую субботу на шахте «Уралкалия», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Мазепину, произошел пожар, в результате которого погибли девять человек.

    Сын владельца «Уралкалия», известный автогонщик Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске устроил вечеринку в московском клубе Secret Room. Об этом сообщает Ura.ru.

    19-летний гонщик в компании помощницы депутата Госдумы «Мисс Екатеринбург — 2014» Софии Никитчук и блогера Angelica Anderson находился в клубе, где устроил вечеринку. В инстаграме оказался ролик, где Мазепин с компанией пели и танцевали.

    Напомним, что Никита Мазепин в 2019 году будет выступать в Формуле-2 за команду ART.

    #мазепин никита#мазепин дмитрий#формула-2
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