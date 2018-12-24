Сын владельца «Уралкалия», автогонщик Мазепин устроил вечеринку во время траура по погибшим на шахте (видео)

В минувшую субботу на шахте «Уралкалия», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Мазепину, произошел пожар, в результате которого погибли девять человек.
Сын владельца «Уралкалия», известный автогонщик Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске устроил вечеринку в московском клубе Secret Room. Об этом сообщает Ura.ru.
19-летний гонщик в компании помощницы депутата Госдумы «Мисс Екатеринбург — 2014» Софии Никитчук и блогера Angelica Anderson находился в клубе, где устроил вечеринку. В инстаграме оказался ролик, где Мазепин с компанией пели и танцевали.
Напомним, что Никита Мазепин в 2019 году будет выступать в Формуле-2 за команду ART.
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин развлекается после трагедии в Соликамске в московском клубе Secret Room.— URA.RU (@ura_ru) 24 декабря 2018 г.
Вместе с ним - «Мисс Екатеринбург-2014» София Никитчук, помощница депутата Госдумы Сергея Кривоносова. pic.twitter.com/OqXufzx9ut