Сын владельца «Уралкалия», автогонщик Мазепин устроил вечеринку во время траура по погибшим на шахте (видео)

Авто/Мото 24 декабря 2018 14:34 Источник: URA.RU Автор: Сметанникова Дарья

В минувшую субботу на шахте «Уралкалия», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Мазепину, произошел пожар, в результате которого погибли девять человек.

Сын владельца «Уралкалия», известный автогонщик Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске устроил вечеринку в московском клубе Secret Room. Об этом сообщает Ura.ru.

19-летний гонщик в компании помощницы депутата Госдумы «Мисс Екатеринбург — 2014» Софии Никитчук и блогера Angelica Anderson находился в клубе, где устроил вечеринку. В инстаграме оказался ролик, где Мазепин с компанией пели и танцевали.

Напомним, что Никита Мазепин в 2019 году будет выступать в Формуле-2 за команду ART.