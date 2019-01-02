Анастасия Нифонтова: Подготовка к «Дакару» проходит хорошо

Авто/Мото 02 января 2019 19:06 Источник: F1news.ru

Российская гонщица Анастасия Нифонтова – о подготовке к предстоящему ралли-рейду «Дакар»-2019.

– Подготовка проходит хорошо. Я очень довольна, потому что благодаря партнерам получилось два раза съездить на сборы: сначала в Португалию, потом в Эмираты. Это было необходимо для подготовки, потому что в наших краях, во-первых, нереально готовиться из-за погоды, во-вторых, просто нет такой возможности, никто этим не занимается.

А в Португалии у меня было четыре дня, я много работала с роуд-буком. Так же было в Эмиратах, и это очень серьезно меня поддержало в подготовке к гонке на мотоцикле.

Кроме того, учитывая формат выступления, много работали с механиком, занимались мотоциклом – что и как открутить, прикрутить – потратили на это много времени. Ну, а физподготовка у меня всегда плюс-минус одна и та же, поэтому тут все идет своим чередом, – приводит слова Нифонтовой F1News.Ru.

Напомним, «Дакар»-2019 пройдет на территории одной страны – Перу. Старт ралли-рейда состоится 6 января в городе Лима. Далее последуют 10 этапов с перерывом на день отдыха 12 января в Ариекипе. 17 января ралли-рейд финиширует в Лиме.