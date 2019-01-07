Андрей Каргинов: Не терпится поскорее окунуться в атмосферу гонки

Авто/Мото 07 января 2019 18:09 Источник: «КАМАЗ-мастер»

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов – о предстоящем старте ралли-рейда «Дакар» в Перу.

– Нам не терпится поскорее уже окунуться в атмосферу гонки. Конечно, нравится прием публики и стартовые торжества.

Это очень важно, но настоящий спорт начнется в перуанских дюнах. Здесь надо будет соблюсти баланс между азартом и холодным расчетом. В песках невозможно ехать совсем без ошибок, но выигрывает тот, кто меньше их допускает, – приводит слова Каргинова официальный сайт «КАМАЗ-мастер».

Напомним, «Дакар»-2019 пройдет на территории одной страны – Перу. Старт ралли-рейда состоится сегодня, 7 января в городе Лима.