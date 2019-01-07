Айрат Мардеев: Волнение есть, несмотря на то, что это уже мой десятый «Дакар» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Авто/Мото07 января 2019 20:38Источник: Autosport.com.ru

Айрат Мардеев: Волнение есть, несмотря на то, что это уже мой десятый «Дакар»

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев – о предстоящем старте ралли-рейда «Дакар» в Перу.

– Волнения и переживания есть всегда, несмотря на то, что это уже мой десятый Дакар. Но это нормальное явление для любого спортсмена.

Церемония старта? Классное место, на берегу Тихого Океана. Здорово, что все рядом. Благодаря этому нервотрепки меньше, меньше пробок – ты выехал, прошел, заехал на подиум. Я считаю, что это очень правильное решение, – приводит слова Мардеева Autosport.com.ru.

Напомним, «Дакар»-2019 пройдет на территории одной страны – Перу. Старт первого спецучастка ралли-рейда состоится сегодня, 7 января в городе Лима.

#Дакар#КАМАЗ-мастер#мардеев айрат
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта