Айрат Мардеев: Волнение есть, несмотря на то, что это уже мой десятый «Дакар»

Авто/Мото 07 января 2019 20:38 Источник: Autosport.com.ru

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев – о предстоящем старте ралли-рейда «Дакар» в Перу.

– Волнения и переживания есть всегда, несмотря на то, что это уже мой десятый Дакар. Но это нормальное явление для любого спортсмена.

Церемония старта? Классное место, на берегу Тихого Океана. Здорово, что все рядом. Благодаря этому нервотрепки меньше, меньше пробок – ты выехал, прошел, заехал на подиум. Я считаю, что это очень правильное решение, – приводит слова Мардеева Autosport.com.ru.

Напомним, «Дакар»-2019 пройдет на территории одной страны – Перу. Старт первого спецучастка ралли-рейда состоится сегодня, 7 января в городе Лима.