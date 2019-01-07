Сергей Карякин: Первый спецучасток «Дакара» всегда очень сложный

Авто/Мото 07 января 2019 21:02 Источник: «Советский спорт»

Российский гонщик Сергей Корякин – о предстоящем старте ралли-марафона «Дакар»-2019.

– Мы окончательно прошли техкомиссию. 5 января провели на проверках семь часов. Единственное, что мы забыли – это второй ручной огнетушитель. У нас стоит система пожаротушения на кокпит и мотор, но организаторы попросили нас установить еще один на два килограмма. Вчера утром показали им огнетушитель и поставили машины в закрытый парк.

Вечером у нас была официальная церемония открытия с проездом через Арку. Атмосферу трудно передать словами – десятки тысяч болельщиков, которые приветствовали всех участников. Такая атмосфера настраивает и мотивирует дополнительно.

Очень много знакомых – приятно со всеми было увидеться и пообщаться. Стоит отметить, что среди зрителей и болельщиков было много россиян, в том числе семья из Екатеринбурга.

Наши багги BRP Can-Am Maverick X rs полностью готовы – сегодня в бой. Первый спецучасток хоть и короткий, но всегда очень сложный. Мы явно не будем ехать на пределе и постараемся максимально аккуратно и четко проехать всю дистанцию.

Всем спасибо за поддержку. Очень много комментариев и сообщений – это конечно сильно помогает, – написал Карякин в социальной сети «Вконтакте».