Оксана Косаченко: Впервые на «Дакаре» будет возможность рестарта

Авто/Мото 07 января 2019 21:57 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Региональный координатор «Дакара»-2019 Оксана Косаченко – о предстоящем старте ралли-марафона.

– Мы готовы удивить зрителей тем, что даем участникам второй шанс. Впервые на «Дакаре» пройдет полумарафон – это возможность рестарта, если гонщик сошел посередине дистанции.

Как было раньше? Попал в аварию любимец болельщиков Себастьен Леб, собрал свои вещи и улетел домой. А сейчас, если техника позволяет и есть время на ее восстановление, появляется возможность проехать половину дистанции.

Да, в общем зачете эти спортсмены не появятся, но они будут в итоговом протоколе полумарафона, – приводит слова Косаченко «Матч ТВ».