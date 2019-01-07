Оксана Косаченко: Впервые на «Дакаре» будет возможность рестарта - Советский спорт
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Авто/Мото07 января 2019 21:57Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Оксана Косаченко: Впервые на «Дакаре» будет возможность рестарта

Региональный координатор «Дакара»-2019 Оксана Косаченко – о предстоящем старте ралли-марафона.

– Мы готовы удивить зрителей тем, что даем участникам второй шанс. Впервые на «Дакаре» пройдет полумарафон – это возможность рестарта, если гонщик сошел посередине дистанции.

Как было раньше? Попал в аварию любимец болельщиков Себастьен Леб, собрал свои вещи и улетел домой. А сейчас, если техника позволяет и есть время на ее восстановление, появляется возможность проехать половину дистанции.

Да, в общем зачете эти спортсмены не появятся, но они будут в итоговом протоколе полумарафона, – приводит слова Косаченко «Матч ТВ».

#Дакар#косаченко оксана
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