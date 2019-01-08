Николаев выиграл 1-й этап «Дакара» среди грузовиков, Сотников – 5-й - Советский спорт
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Авто/Мото08 января 2019 01:11Источник: «Советский спорт»

Николаев выиграл 1-й этап «Дакара» среди грузовиков, Сотников – 5-й

Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева финишировал первым на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Николаев преодолел первый спецучасток за один час девять минут пять секунд.

Вторым стал голландец Тон ван Генугтен («Ивеко»), отставший на 18 секунд, его партнер по команде аргентинец Федерико Виллагра (+ 0.53) замкнул тройку лидеров. Еще один экипаж «Ивеко» Жерара де Роя стал четвертым.

Экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова стал пятым, Андрея Каргинова – шестым, Айрата Мардеева – седьмым.

Белорус Алексей Вишневский («МАЗ») – девятый, его соотечественник Сергей Вязович – 14-й, Александр Василевский – 17-й,

«Дакар»
Грузовики
Первый этап

1. Николаев/Яковлев/Рыбаков («КАМАЗ-мастер») – 1:09.5
2. Ван Генугтен/Дер Киндерен/Виллемсен («Ивеко») – +0.18
3. Вильягра/Якопини/Торлаши («Ивеко») – +0.53
4. Де Рой/Родевальд/Лардона («Ивеко») – +1.44
5. Сотников/Никитин/Мустафин («КАМАЗ-мастер») – +3.33
6. Каргинов/Мокеев/Леонов («КАМАЗ-мастер») – +3.49
7. Мардеев/Свистунов/Галиаутдинов («КАМАЗ-мастер») – +4.02
8. Лопрайс/Алькайна/Покора («ТАТРА») – +5.44
9. Вишневский/Новиков/Невеврович («МАЗ») – +6.08
10. Шолтыс/Сикола/Шованек («ТАТРА») – +6.33.

#Дакар#КАМАЗ-мастер#николаев эдуард#сотников дмитрий#каргинов андрей#мардеев айрат
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