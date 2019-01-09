Николаев выиграл второй этап «Дакара» в классе грузовиков

Авто/Мото 09 января 2019 01:12 Источник: «Советский спорт»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем второго этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

Во вторник команда преодолела спецучасток длиной 342 км за 3 часа 47 минут 51 секунду. Второе место занял голландец Жерар де Рой на Iveco (отставание 2 минуты 39 секунд). Тройку лучших замкнула еще один экипаж «КАМАЗ-мастера» во главе с Дмитрием Сотниковым. (+5.28).

Добавим, что экипажи Андрея Каргинова и Айрата Мардеева заняли седьмое и десятое место соответственно.

«Дакар-2019»

Грузовики

Второй этап

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»)

2. Жерар де Рой (Iveco) - +2.39

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») - +5.28

4. Федерико Вильягра (Iveco) - +6.30

5. Тон ван Генугтен (Iveco) - +10.17

6. Мартин Мацик-младший (LIAZ) - +19.19

7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») - +19.39

8. Маурик ван ден Хевель (Iveco) - +20.07

9. Мартин Коломы (Tatra) - +21.04

10. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») - +21.07

11. Сергей Вязович (МАЗ) - +33.43