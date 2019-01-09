Николаев выиграл второй этап «Дакара» в классе грузовиков - Советский спорт
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Авто/Мото09 января 2019 01:12Источник: «Советский спорт»

Николаев выиграл второй этап «Дакара» в классе грузовиков

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем второго этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

Во вторник команда преодолела спецучасток длиной 342 км за 3 часа 47 минут 51 секунду. Второе место занял голландец Жерар де Рой на Iveco (отставание 2 минуты 39 секунд). Тройку лучших замкнула еще один экипаж «КАМАЗ-мастера» во главе с Дмитрием Сотниковым. (+5.28).

Добавим, что экипажи Андрея Каргинова и Айрата Мардеева заняли седьмое и десятое место соответственно.

«Дакар-2019»
Грузовики
Второй этап

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»)
2. Жерар де Рой (Iveco) - +2.39
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») - +5.28
4. Федерико Вильягра (Iveco) - +6.30
5. Тон ван Генугтен (Iveco) - +10.17
6. Мартин Мацик-младший (LIAZ) - +19.19
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») - +19.39
8. Маурик ван ден Хевель (Iveco) - +20.07
9. Мартин Коломы (Tatra) - +21.04
10. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») - +21.07
11. Сергей Вязович (МАЗ) - +33.43

#КАМАЗ-мастер#Дакар#николаев эдуард#сотников дмитрий
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