Андрей Каргинов: Важно найти тонкую грань, где ты едешь по лезвию, и не переступить ее - Советский спорт
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Авто/Мото10 января 2019 19:45Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Андрей Каргинов: Важно найти тонкую грань, где ты едешь по лезвию, и не переступить ее

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов поделился впечатлениями от гонки.

- Все хотят победить, у всех нервы. Все хотят ехать быстрее, но, наверное, очень важно найти тонкую грань, где ты едешь по лезвию, и не переступить ее. Чтобы ехать быстро и в то же время надежно. Естественно, во время спецучастка происходят различные ситуации, во время которых ты должен всегда оставаться на колесах, сохранить экипаж и так далее, - сказал Каргинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Каргинов стал победителем третьего этапа ралли-марафона «Дакар-2019» в зачете грузовиков.

#Дакар#каргинов андрей#КАМАЗ-мастер
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