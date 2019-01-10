Андрей Каргинов: Важно найти тонкую грань, где ты едешь по лезвию, и не переступить ее

Авто/Мото 10 января 2019 19:45 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов поделился впечатлениями от гонки.

- Все хотят победить, у всех нервы. Все хотят ехать быстрее, но, наверное, очень важно найти тонкую грань, где ты едешь по лезвию, и не переступить ее. Чтобы ехать быстро и в то же время надежно. Естественно, во время спецучастка происходят различные ситуации, во время которых ты должен всегда оставаться на колесах, сохранить экипаж и так далее, - сказал Каргинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Каргинов стал победителем третьего этапа ралли-марафона «Дакар-2019» в зачете грузовиков.