Леб выиграл пятый этап «Дакара» среди внедорожников

Авто/Мото 12 января 2019 01:32 Источник: «Советский спорт»

Французский гонщик Себастьен Леб одержал победу на пятом этапе ралли-марафона «Дакар».

Леб преодолел дистанцию спецучастка за 4 часа 56 минут 34 секунды. Вторым стал катарец Нассер Аль-Аттия (+10.22), а замкнул тройку лидеров испанец Нани Рома (+24.04).

В общем зачете внедорожников лидирует Аль-Аттия – 17 часов 19 минут 53 секунды. Второй- Петерансель (+24.42), третий – Нани Рома (+34.33).

«Дакар»

Автомобили

Пятый этап

1. Себастьен Леб (Peugeot) – 4:56.34

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – +10.22

3. Нани Рома (MINI) – +24.04

4. Стефан Петерансель (MINI) – +26.09

5. Якуб Пшигонски (MINI) – +26.17

Общий зачет

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – 17:19.53

2. Стефан Петерансель (MINI) – +24.42

3. Нани Рома (MINI) – +34.33

4. Якуб Пшигонски (MINI) – +38.12

5. Себастьен Лёб (Peugeot) – +40.00