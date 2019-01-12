Леб выиграл пятый этап «Дакара» среди внедорожников

Французский гонщик Себастьен Леб одержал победу на пятом этапе ралли-марафона «Дакар».
Леб преодолел дистанцию спецучастка за 4 часа 56 минут 34 секунды. Вторым стал катарец Нассер Аль-Аттия (+10.22), а замкнул тройку лидеров испанец Нани Рома (+24.04).
В общем зачете внедорожников лидирует Аль-Аттия – 17 часов 19 минут 53 секунды. Второй- Петерансель (+24.42), третий – Нани Рома (+34.33).
«Дакар»
Автомобили
Пятый этап
1. Себастьен Леб (Peugeot) – 4:56.34
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – +10.22
3. Нани Рома (MINI) – +24.04
4. Стефан Петерансель (MINI) – +26.09
5. Якуб Пшигонски (MINI) – +26.17
Общий зачет
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – 17:19.53
2. Стефан Петерансель (MINI) – +24.42
3. Нани Рома (MINI) – +34.33
4. Якуб Пшигонски (MINI) – +38.12
5. Себастьен Лёб (Peugeot) – +40.00