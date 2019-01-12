Николаев выиграл 5-й этап «Дакара» в зачете грузовиков, Сотников – 2-й - Советский спорт
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Авто/Мото12 января 2019 01:46Источник: «Советский спорт»

Николаев выиграл 5-й этап «Дакара» в зачете грузовиков, Сотников – 2-й

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем пятого этапа ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Николаев преодолел дистанцию спецучастка за 5 часов 53 минуты 33 секунды. Его партнер по команде Дмитрий Сотников (+3.15) стал вторым, а замкнул тройку лидеров белорусский экипаж «МАЗа» под управлением Сергея Вязовича (+6.22).

В общем зачете лидирует экипаж Эдуарда Николаева (19 часов 45 минут 37 секунд), второй – Сотников (+11. 54), третий – Каргинов (+16. 45).

Стоит отметить, что большая часть экипажей в классе грузовиков до финиша еще не добралась.

#Дакар#николаев эдуард#сотников дмитрий#каргинов андрей
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