Николаев выиграл 5-й этап «Дакара» в зачете грузовиков, Сотников – 2-й

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем пятого этапа ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Николаев преодолел дистанцию спецучастка за 5 часов 53 минуты 33 секунды. Его партнер по команде Дмитрий Сотников (+3.15) стал вторым, а замкнул тройку лидеров белорусский экипаж «МАЗа» под управлением Сергея Вязовича (+6.22).
🚩 WP9 - TRUCK 🚚🚩— DAKAR RALLY (@dakar) 11 января 2019 г.
1. E. Nikolaev
2. D. Sotnikov +00'58"
3. S. Viazovich +03'28"
📸 A.S.O. / FOTOP / Marcelo Machado de Melo
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В общем зачете лидирует экипаж Эдуарда Николаева (19 часов 45 минут 37 секунд), второй – Сотников (+11. 54), третий – Каргинов (+16. 45).
Стоит отметить, что большая часть экипажей в классе грузовиков до финиша еще не добралась.