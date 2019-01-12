Каргинов дисквалифицирован на «Дакаре» за то, что сбил зрителя и не остановился

Авто/Мото 12 января 2019 06:59 Источник: «Дакар» Автор: Липкин Антон

Экипаж «КАМАЗ-мастер» исключен из ралли.

Экипаж пилота команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова исключен из ралли «Дакар» решением судей.

На 279-м км пятого этапа Каргинов сбил 60-летнего зрителя из Южной Африки, который находился за пределами установленной для болельщиков зоны. При этом экипаж «КАМАЗ-мастер» не остановился для оказания помощи потерпевшему.

В результате инцидента мужчина получил перелом бедренной кости. Медицинские службы ралли сразу же доставили его в аэропорт, откуда он был направлен в больницу Арекипы.

«Организаторы ралли и местные власти напоминают, что зрителям необходимо соблюдать установленные зоны безопасности, выбранные для них организаторами из Перу и местными службами правопорядка», – говорится в заявлении в официальном аккаунте «Дакара» в Facebook.

Добавим, что Каргинов занимал третье место в общем зачете грузовиков.