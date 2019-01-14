Вязович выиграл шестой этап «Дакара» в зачете грузовиков, Сотников – 4-й - Советский спорт
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Авто/Мото14 января 2019 01:53Источник: «Советский спорт»

Вязович выиграл шестой этап «Дакара» в зачете грузовиков, Сотников – 4-й

Экипаж белоруской команды «МАЗ» во главе с Сергеем Вязовичем одержал победу на шестом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Белорусский коллектив преодолел дистанцию спецучастка за 4 часа 28 минут 25 секунд. Вторым стал представитель «Ивеко» голландец Жерар Де Рой (+5.45), его партнер по команде аргентинец Федерико Вилльягра (+12.50) замкнул тройку лидеров.

Российский экипаж Дмитрия Сотникова стал четвертым, Эдуарда Николаева – пятым.

В общем зачете по-прежнему лидирует Николаев – 24 часа 28 минут 33 секунды, второй – Сотников (+10.13), третий – Де Рой (+1:50.03).

#Дакар#вязович сергей#сотников дмитрий#николаев эдуард
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