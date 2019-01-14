Экипаж Вязовича лишен победы на шестом этапе «Дакара»

Авто/Мото 14 января 2019 11:24 Источник: «Дакар» Автор: Гичунцев Артур

Причиной наказания стал пропуск одной из контрольных точек, на которой пилот не отметился.

Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» пилота Сергея Вязовича выиграл 6-й этап ралли-марафон «Дакар»-2019, но из-за полученного штрафа в один час белорусский экипаж переместился на пятую позицию.

Как сообщает официальный сайт «Дакара», теперь на первом месте находится экипаж «Ивеко» голландца Жерара де Роя. На втором его напарник по команде – аргентинец Федерико Вильягра. На третьей позиции – россиянин Дмитрий Сотников, представляющий «КАМАЗ-мастер».

Добавим, что 7-й этап в Перу стартует сегодня, 14 января. Гонщикам предстоит преодолеть 323 км спецучастка.