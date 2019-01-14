Сергей Карякин: К сожалению, сегодня отыграть время у лидера гонки не получилось - Советский спорт
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Авто/Мото14 января 2019 14:17Источник: Facebook

Сергей Карякин: К сожалению, сегодня отыграть время у лидера гонки не получилось

Российский пилот Сергей Карякин, выступающий на «Дакаре» в зачете мотовездеходов, подвел итоги 6-го дня ралли-рейда.

- Сегодня все было не так гладко. Мы раньше времени спустились с огромной песчаной горы, на которую сложно было заехать, и потеряли 10 минут, чтобы вернуться и взять точку. Потом между колесным диском и суппортом попал камень, протерло колесный диск, спустило колесо, пришлось его менять. Еще дважды перегрелись в песках. К сожалению, сегодня отыграть время у лидера гонки не получилось, но ничего, впереди еще 3 дня, – рассказал Карякин.

Напомним, что Карякин закончил этап на 4-м месте и занимает вторую позицию в общем зачете, отставая 13 минут и 31 секунду от лидера – испанца Жерара Фарреса Геля.

#Дакар#карякин сергей
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