Сергей Карякин: К сожалению, сегодня отыграть время у лидера гонки не получилось

Авто/Мото 14 января 2019 14:17 Источник: Facebook

Российский пилот Сергей Карякин, выступающий на «Дакаре» в зачете мотовездеходов, подвел итоги 6-го дня ралли-рейда.

- Сегодня все было не так гладко. Мы раньше времени спустились с огромной песчаной горы, на которую сложно было заехать, и потеряли 10 минут, чтобы вернуться и взять точку. Потом между колесным диском и суппортом попал камень, протерло колесный диск, спустило колесо, пришлось его менять. Еще дважды перегрелись в песках. К сожалению, сегодня отыграть время у лидера гонки не получилось, но ничего, впереди еще 3 дня, – рассказал Карякин.

Напомним, что Карякин закончил этап на 4-м месте и занимает вторую позицию в общем зачете, отставая 13 минут и 31 секунду от лидера – испанца Жерара Фарреса Геля.