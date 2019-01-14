Сандерленд выиграл седьмой этап «Дакара» в зачете мотоциклов - Советский спорт
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Авто/Мото14 января 2019 21:05Источник: «Советский спорт»

Сандерленд выиграл седьмой этап «Дакара» в зачете мотоциклов

Британский гонщик Сэм Сандерленд одержал победу на седьмом этапе «Дакара» в зачете мотоциклов.

Сандерленд преодолел дистанцию седьмого спецучастка за 3 часа 51 минуту 41 секунду. Вторым стал чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (+1.51), а замкнул тройку лидеров американец Рикки Брабек (+6.30).

В общем зачете лидирует Брабек – 24 часа 48 минут 2 секунды, второй – Тоби Прайс (+6.55), третий – Адриен ван Беверен (+7.47).

«Дакар»
Мотоциклы
Седьмой этап

1. Сэм Сандерленд (KTM)
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) – +1.51
3. Рикки Брабек (Honda) +6.30
4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +9.40
5. Лусиано Бенавидес (KTM) +11.19

Общий зачет

1. Рикки Брабек (Honda)
2. Тоби Прайс (KTM) +6.55
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +7.47
4. Сэм Сандерленд (KTM) +9.58
5. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +9.59

#Дакар
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