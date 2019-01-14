Сандерленд выиграл седьмой этап «Дакара» в зачете мотоциклов

Авто/Мото 14 января 2019 21:05 Источник: «Советский спорт»

Британский гонщик Сэм Сандерленд одержал победу на седьмом этапе «Дакара» в зачете мотоциклов.

Сандерленд преодолел дистанцию седьмого спецучастка за 3 часа 51 минуту 41 секунду. Вторым стал чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (+1.51), а замкнул тройку лидеров американец Рикки Брабек (+6.30).

В общем зачете лидирует Брабек – 24 часа 48 минут 2 секунды, второй – Тоби Прайс (+6.55), третий – Адриен ван Беверен (+7.47).

«Дакар»

Мотоциклы

Седьмой этап

1. Сэм Сандерленд (KTM)

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) – +1.51

3. Рикки Брабек (Honda) – +6.30

4. Адриен ван Беверен (Yamaha) – +9.40

5. Лусиано Бенавидес (KTM) – +11.19

Общий зачет

1. Рикки Брабек (Honda)

2. Тоби Прайс (KTM) – +6.55

3. Адриен ван Беверен (Yamaha) – +7.47

4. Сэм Сандерленд (KTM) – +9.58

5. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) – +9.59