Петерансель стал победителем 7-го этапа «Дакара» в зачете внедорожников - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Авто/Мото14 января 2019 23:29Источник: «Советский спорт»

Петерансель стал победителем 7-го этапа «Дакара» в зачете внедорожников

Французский гонщик Стефан Петерансель стал победителем седьмого этапа «Дакара» в классе внедорожников.

Петерансель преодолел дистанцию спецучастка за 4 часа 1 секунду. Вторым стал испанец Хоан Нани Рома (+4.33), его соотечественник Карлос Сайнс (+9.28) замкнул тройку лидеров.

В общем зачете лидирует катарец Нассер Аль-Аттия – 25 часов 13 минут 30 секунд. Второй – Петерансель (+29.16), третий – Рома (+ 37.59).

«Дакар»
Внедорожники
Седьмой этап

1. Стефан Петерансель (MINI) – 04:00.01
2. Хоан Нани Рома (MINI) – +4.33
3. Карлос Сайнс (MINI) – +9.28
4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – +11.58
5. Сириль Депре (MINI) – +12.50
Себастьен Леб (Peugeot) – +28.27

Общий зачет

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – 25:13.30
2. Стефан Петерансель (MINI) – +29.16
3. Хоан Нани Рома (MINI) – +37.59
4. Себастьен Лёб (Peugeot) – +54.12
5. Сириль Депре (MINI) – +1.20.01
…10. Карлос Сайнс (MINI) – +5.15.31

#Дакар#Петерансель Стефан
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта