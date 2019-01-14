Петерансель стал победителем 7-го этапа «Дакара» в зачете внедорожников

Авто/Мото 14 января 2019 23:29 Источник: «Советский спорт»

Французский гонщик Стефан Петерансель стал победителем седьмого этапа «Дакара» в классе внедорожников.

Петерансель преодолел дистанцию спецучастка за 4 часа 1 секунду. Вторым стал испанец Хоан Нани Рома (+4.33), его соотечественник Карлос Сайнс (+9.28) замкнул тройку лидеров.

В общем зачете лидирует катарец Нассер Аль-Аттия – 25 часов 13 минут 30 секунд. Второй – Петерансель (+29.16), третий – Рома (+ 37.59).

«Дакар»

Внедорожники

Седьмой этап

1. Стефан Петерансель (MINI) – 04:00.01

2. Хоан Нани Рома (MINI) – +4.33

3. Карлос Сайнс (MINI) – +9.28

4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – +11.58

5. Сириль Депре (MINI) – +12.50

Себастьен Леб (Peugeot) – +28.27

Общий зачет

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – 25:13.30

2. Стефан Петерансель (MINI) – +29.16

3. Хоан Нани Рома (MINI) – +37.59

4. Себастьен Лёб (Peugeot) – +54.12

5. Сириль Депре (MINI) – +1.20.01

…10. Карлос Сайнс (MINI) – +5.15.31