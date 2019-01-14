Петерансель стал победителем 7-го этапа «Дакара» в зачете внедорожников

Французский гонщик Стефан Петерансель стал победителем седьмого этапа «Дакара» в классе внедорожников.
Петерансель преодолел дистанцию спецучастка за 4 часа 1 секунду. Вторым стал испанец Хоан Нани Рома (+4.33), его соотечественник Карлос Сайнс (+9.28) замкнул тройку лидеров.
В общем зачете лидирует катарец Нассер Аль-Аттия – 25 часов 13 минут 30 секунд. Второй – Петерансель (+29.16), третий – Рома (+ 37.59).
«Дакар»
Внедорожники
Седьмой этап
1. Стефан Петерансель (MINI) – 04:00.01
2. Хоан Нани Рома (MINI) – +4.33
3. Карлос Сайнс (MINI) – +9.28
4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – +11.58
5. Сириль Депре (MINI) – +12.50
Себастьен Леб (Peugeot) – +28.27
Общий зачет
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – 25:13.30
2. Стефан Петерансель (MINI) – +29.16
3. Хоан Нани Рома (MINI) – +37.59
4. Себастьен Лёб (Peugeot) – +54.12
5. Сириль Депре (MINI) – +1.20.01
…10. Карлос Сайнс (MINI) – +5.15.31