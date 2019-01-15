Сергей Сироткин: Мне очень понравилось пилотировать болид Формулы Е - Советский спорт
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Авто/Мото15 января 2019 20:04Источник: SMP Racing

Сергей Сироткин: Мне очень понравилось пилотировать болид Формулы Е

Российский гонщик Сергей Сироткин поделился впечатлениями после того, как протестировал болид гоночной серии Формула Е.

– В рамках программы SMP Racing мы, конечно, обратили внимание на такой перспективный, высокотехнологичный, и сильный в плане конкуренции чемпионат как Формула Е. Для тестирования машины нового поколения мы воспользовались приглашением команды Mahindra Racing.

Еще до тестов собрали больше информации о чемпионате и поняли, что его уровень, его техника и трассы гораздо серьезнее, чем казалось ранее.

За последние две недели и особенно за тот день, который я провел за рулем, мнение о Формуле Е сильно поменялось. Эта машина гораздо быстрее, чем многие думают. Было ожидание, что так должно быть, и оно подтвердилось.

Учитывая, что у автомобиля нет такой развитой аэродинамики, как у Формулы 1, в принципе его мощности кажется более чем достаточно. Трассы узкие, без зон вылета, здесь надо атаковать вплотную к стенам, что тоже добавляет интереса.

Лично мне очень понравилось пилотировать этот автомобиль, причем гораздо больше, чем многие другие машины, на которых ранее довелось ездить, помимо основных формульных чемпионатов.

Если говорить о том, как сложился тестовый день, то надо признать, что прошел он не совсем гладко: были некоторые технические неполадки, на устранение которых потребовалось время. В утренней сессии мы успели проехать два коротких заезда – буквально чтобы найти первые ориентиры. После обеда по той же причине мы выехали чуть позже и не успели провести квалификационную «пристрелку» – начались проблемы с трафиком.

В целом же команда работала по намеченной программе, и мы попробовали ряд настроек. Жаль, что не хватило времени проехать в полную силу с квалификационной мощностью. В то же время думаю, что проделанной работой все остались очень довольны, – мы позитивно завершили день, и было много положительных отзывов, – приводит слова Сироткина официальный сайт SMP Racing.

#Формула E#сироткин сергей
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