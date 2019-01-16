Россиянин Агошков сошел с «Дакара» из-за проблем с мотоциклом

Авто/Мото 16 января 2019 12:36 Источник: Autosport.com.ru Автор: Сметанникова Дарья

Россия осталась с одним представителем на «Дакаре» в классе мотоциклов.

Россиянин Дмитрий Агошков сошел с ралли-рейда «Дакар» из-за проблем с мотоциклом во время восьмого этапа ралли-рейда.

«У меня просто заглох мотоцикл. Почти до сотого километра я в итоге доехал. Маршрут сегодня был проложен в каких-то горах. Туман, и начался опять участок этого феш-феша страшного. Видимость была 2-3 метра впереди мотоцикла. Заскочил по приборам прямо на огромные колеи от грузовиков – по полколеса. Я завалился на бок, заглох, стал заводить мотоцикл, он завелся. Я проехал еще некоторое время, затем он снова заглох.

Аккумулятор быстро разрядился, я вызвал машину организаторов. Подключили провода, чтобы «прикурить», я очень долго крутил стартер, в итоге мотоцикл завелся, я поехал дальше. Проехал 40 километров, и мотоцикл снова заглох. Попросил местных толкнуть, проехал еще 5-7 километров и уже окончательно сошел. Прилетел вертолет и забрал меня», - приводит слова Агошкова autosport.com.

Перед восьмым этапов Агашков занимал 73-е место в генеральной классификации.