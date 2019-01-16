Николаев выиграл 9-й этап ралли «Дакар» в классе грузовиков и возглавил общий зачет - Советский спорт
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Авто/Мото16 января 2019 23:02Источник: «Советский спорт»

Николаев выиграл 9-й этап ралли «Дакар» в классе грузовиков и возглавил общий зачет

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на девятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Вторым стал белорус Сергей Вязович на МАЗе (отставание 14.03), тройку лучших замкнул экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым (+27.43).

«Дакар»-2019
Грузовики
Девятый этап

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») - 4:19.37
2. Сергей Вязович (МАЗ) - +14.03
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») - +27.43
4. Алеш Лопрайс («Татра») - +28.30
5. Жерар де Рой («Ивеко») - +31.07

Общий зачет

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») - 35:01.35
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») - +28.35
3. Жерар де Рой («Ивеко») - +1:35.10
4. Алеш Лопрайс («Татра») - +6:05.02
5. Сергей Вязович (МАЗ) - +6:19.14

#Дакар#николаев эдуард#сотников дмитрий#КАМАЗ-мастер
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