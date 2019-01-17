Контардо стал победителем «Дакара» в классе SxS, Карякин – 10-й

Авто/Мото 17 января 2019 18:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Перу завершился этап «Дакар-2019» в классе SxS.

В заключительном этапе гонки победу одержал бразильский гонщик Can-Am Рейналдо Варела. Второе место занял его соотечественник Кристиан Баумгарт также представляющий Can-Am. Замкнул тройку лидеров еще один пилот Can-Am Франсиско Лопес Контардо.

Победу в общем зачете одержал Контардо.

Российский гонщик BRP Сергей Карякин финишировал на 16-м месте и расположился на 10-й позиции в общем зачете.

Писко — Лима

«Дакар-2019». 10-й этап.

SxS

1. Рейналдо Варела — 1:25.09

2. Кристиан Баумгарт (оба — Бразилия, Can-Am) — +3.39

3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — +6.10

16. Сергей Карякин (Россия, BRP) — +26.42.

Общий зачет

1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — 42:19.05

2. Жерар Фаррес Гуэль (Испания, Can-Am) — +1:02.35

3. Рейналдо Маркес Варела (Бразилия, Can-Am) — +1:05.19

10. Сергей Карякин (Россия, BRP) — +8:25.53.