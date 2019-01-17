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Авто/Мото17 января 2019 19:01Источник: «Советский спорт»

Прайс стал двукратным чемпионом «Дакара» в классе мотоциклов

Австралийский гонщик Тоби Прайс стал победителем заключительного этапа ралли-марафона «Дакар» в классе мотоциклов.

Прайс преодолел дистанцию десятого спецучастка за 1 час 14 минут 1 секунду. Вторым стал чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (+2.21), а замкнул тройку лидеров австриец Маттиас Валькнер (+2.38).

Таким образом, Прайс, одержавший первую победу по ходу ралли-рейда, стал победителем «Дакара» в общем зачете – 33 часа 57 минут 16 секунд. Второй – Валькнер (+9.13), третий – британец Сэм Сандерлэнд (+13.34).

Для австралийца эта победа стала второй в карьере. Ранее он побеждал в 2016 году, а в 2015-м и 2018-м становился третьим.

«Дакар»
Мотоциклы
Десятый этап

1. Тоби Прайс (KTM) – 1:14.01
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) – +2.21
3. Маттиас Валькнер (KTM) – +2.38
4. Сэм Сандерленд (KTM) – +3.19
5. Лучиано Бенавидес (KTM) – +3.20

Общий зачет

1. Тоби Прайс (KTM) – 33:57.16
2. Маттиас Валькнер (KTM) – +9.13
3. Сэм Сандерлэнд (КТМ) – +13.34
4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) – +20.46
5. Эндрю Шорт (Husqvarna) – +44.10

#Дакар#прайс тоби
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