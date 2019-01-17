Прайс стал двукратным чемпионом «Дакара» в классе мотоциклов

Авто/Мото 17 января 2019 19:01 Источник: «Советский спорт»

Австралийский гонщик Тоби Прайс стал победителем заключительного этапа ралли-марафона «Дакар» в классе мотоциклов.

Прайс преодолел дистанцию десятого спецучастка за 1 час 14 минут 1 секунду. Вторым стал чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (+2.21), а замкнул тройку лидеров австриец Маттиас Валькнер (+2.38).

Таким образом, Прайс, одержавший первую победу по ходу ралли-рейда, стал победителем «Дакара» в общем зачете – 33 часа 57 минут 16 секунд. Второй – Валькнер (+9.13), третий – британец Сэм Сандерлэнд (+13.34).

Для австралийца эта победа стала второй в карьере. Ранее он побеждал в 2016 году, а в 2015-м и 2018-м становился третьим.

«Дакар»

Мотоциклы

Десятый этап

1. Тоби Прайс (KTM) – 1:14.01

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) – +2.21

3. Маттиас Валькнер (KTM) – +2.38

4. Сэм Сандерленд (KTM) – +3.19

5. Лучиано Бенавидес (KTM) – +3.20

Общий зачет

1. Тоби Прайс (KTM) – 33:57.16

2. Маттиас Валькнер (KTM) – +9.13

3. Сэм Сандерлэнд (КТМ) – +13.34

4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) – +20.46

5. Эндрю Шорт (Husqvarna) – +44.10