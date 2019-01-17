Аль-Аттия в третий раз выиграл «Дакар» среди внедорожников, Нани Рома – 2-й, Леб – 3-й

Испанский гонщик Карлос Сайнс стал победителем заключительного этапа ралли-марафона «Дакар» в зачете внедорожников.
Сайнс-старший, чей сын Карлос Сайнс выступает в Формуле-1, преодолел дистанцию десятого спецучастка за 1 час 20 минут 1 секунду. Вторым стал француз Себастьен Леб (+00.42), его соотечественниц Сириль Депре (+2.31) замкнул тройку лидеров.
В общем зачете победу одержал катарец Нассер Аль-Аттия – 34 часа 38 минут 14 секунд. Второй – испанец Хоан Нани Рома (+46.42), третий – Леб (+1:54.18).
Для катарца эта победа стала третьей в карьере. Ранее он побеждал в ралли-рейде в 2011 и 2015 годах.
«Дакар»-2019
Внедорожники
Десятый этап
1. Карлос Сайнс (MINI) – 1:20.01
2. Себастьен Леб (Peugeot) – +0.42
3. Сириль Депре (MINI) – +2.31
4. Бенедиктас Ванагас (Toyota) – +3.38
5. Якуб Пшигонски (MINI) – +3.41
…12. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – +9.01
…16. Денис Кротов (MINI) – +13.35
Общий зачет
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – 34:38.14
2. Хоан Нани Рома (MINI) – +46.42
3. Себастьен Лёб (Peugeot) – +1:54.18
4. Якуб Пшигонски (MINI) – +2:28.31
5. Сириль Депре (MINI) – +2:48.43
…13. Карлос Сайнс (MINI) – +9:51.46
…15. Денис Кротов (MINI) – +9:58.38