Аль-Аттия в третий раз выиграл «Дакар» среди внедорожников, Нани Рома – 2-й, Леб – 3-й

Авто/Мото 17 января 2019 19:18 Источник: «Советский спорт»

Испанский гонщик Карлос Сайнс стал победителем заключительного этапа ралли-марафона «Дакар» в зачете внедорожников.

Сайнс-старший, чей сын Карлос Сайнс выступает в Формуле-1, преодолел дистанцию десятого спецучастка за 1 час 20 минут 1 секунду. Вторым стал француз Себастьен Леб (+00.42), его соотечественниц Сириль Депре (+2.31) замкнул тройку лидеров.

В общем зачете победу одержал катарец Нассер Аль-Аттия – 34 часа 38 минут 14 секунд. Второй – испанец Хоан Нани Рома (+46.42), третий – Леб (+1:54.18).

Для катарца эта победа стала третьей в карьере. Ранее он побеждал в ралли-рейде в 2011 и 2015 годах.

«Дакар»-2019

Внедорожники

Десятый этап

1. Карлос Сайнс (MINI) – 1:20.01

2. Себастьен Леб (Peugeot) – +0.42

3. Сириль Депре (MINI) – +2.31

4. Бенедиктас Ванагас (Toyota) – +3.38

5. Якуб Пшигонски (MINI) – +3.41

…12. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – +9.01

…16. Денис Кротов (MINI) – +13.35

Общий зачет

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – 34:38.14

2. Хоан Нани Рома (MINI) – +46.42

3. Себастьен Лёб (Peugeot) – +1:54.18

4. Якуб Пшигонски (MINI) – +2:28.31

5. Сириль Депре (MINI) – +2:48.43

…13. Карлос Сайнс (MINI) – +9:51.46

…15. Денис Кротов (MINI) – +9:58.38