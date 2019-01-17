Николаев в третий раз кряду выиграл «Дакар» среди грузовиков, Сотников – 2-й - Советский спорт
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Авто/Мото17 января 2019 19:47Источник: «Советский спорт»

Николаев в третий раз кряду выиграл «Дакар» среди грузовиков, Сотников – 2-й

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

На заключительном спецучастке первенствовал голландец на «Ивеко» Тон ван Генугтен – 1 час 28 минут 21 секунда, второй – чех на «Татре» Алеш Лопрайс (+3.11), замкнул тройку лидеров россиянин из «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

В общем зачете победу одержал экипаж Эдурада Николаева – 41 час 1 минута 35 секунд, вторым стал его соотечественник и партнер по команде Дмитрий Сотников (+25.36), третий – голландец Жерар де Рой (+1:34.44).

Для Николаева эта победа стала третьей кряду и пятой в карьере. Ранее он побеждал в ралли-марафоне в 2010, 2013, 2017 и 2018 годах.

«Дакар»
Грузовики
Десятый этап

1. Тон ван Генугтен («Ивеко») – 1:28.21
2. Алеш Лопрайс («Татра») – +3.11
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – +5.23
…6. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») – +8.22

Общий зачет

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») – 41:01.35
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – +25.36
3. Жерар де Рой («Ивеко») – +1:34.44.

#Дакар#николаев эдуард#сотников дмитрий#де рой жерар
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