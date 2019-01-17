Эдуард Николаев: Мы вели командную игру, что привело «КАМАЗ-мастер» к победе

Авто/Мото 17 января 2019 20:36 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Николаев прокомментировал победу в Перу, которая стала для него третьей подряд и пятой в карьере. Отметим, что второе место занял его соотечественник и партнер по команде Дмитрий Сотников.

«Это Перу, где одни пески, очень сложная навигация, сложнопреодолимые дюны. Много было нюансов из-за них: останавливались, сдавали назад, даже, к сожалению, один раз упали на бок, из-за чего потеряли восемь минут, пускай это не так много. Дима Сотников помог встать на колеса, и мы справились, поскольку у нас командная тактика. Мы вели командную борьбу, что нас и привело к победе», - цитирует Николаева ТАСС.

Ранее Николаев побеждал в ралли-марафоне в 2010, 2013, 2017 и 2018 годах.