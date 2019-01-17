Семен Якубов: Гонщики «КАМАЗ-мастер» доказали, что способны проявить и волю и характер

Авто/Мото 17 января 2019 21:29 Источник: «Р-Спорт»

Основатель «КАМАЗ-мастер» Семен Якубов – о победе экипажа Эдуарда Николаева в ралли-марафоне «Дакар».

«Все неожиданности, с которыми ребята столкнулись, могли повлиять на исход. Честно говоря, я уверенности не терял, и не я один, мы верим в наших ребят, и они доказали, что способны проявить и волю, и характер, столкнувшись с серьезными проблемами не только спортивного характера.

Смогли довести дело до конца. Очередной «Дакар» «КАМАЗ-мастера». Поволноваться пришлось много, но что поделать, всякое бывает.

Были неприятности и у Николаева, были неприятности и у Сотникова, но смогли преодолеть, боролись до конца за каждую секунду.

Соперники, которые тоже могли добиться результата, не смогли, хотя и опыта много, и техника хорошая, но, видимо, что-то есть еще у наших ребят, что помогает им в таких трудных условиях добиться потрясающего результата», – приводит слова Якубова «Р-Спорт».