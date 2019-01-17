Рустам Минниханов: Залогом победы «КАМАЗ-мастера» стали мощная техника и высокий профессионализм

Авто/Мото 17 января 2019 22:25 Источник: Президент Татарстана

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар».

«Дорогие камазовцы! С искренним восхищением приветствую вас и поздравляю с очередной блистательной победой на самом престижном, международном ралли «Дакар-2019». Взята еще одна важная и сложная вершина, убедительно показавшая также, что камазовская молодежь уверенно и достойно продолжает традиции мастеров-предшественников.

Как и прежде, залогом победы «КАМАЗ-мастера» стали отличная, мощная техника и высокий профессионализм спортсменов, единство и сплоченность нашей команды, мужество, сила духа и неукротимая воля к победе.

Благодарю экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова, каждого, кто внес свой вклад в общий успех – за верность цели и увлеченный, напряженный труд. Пусть 2019 год, который вы открыли яркой победой, будет богатым на новые достижения и свершения как для вас, камазовцев, так и для всей нашей республики. Желаю Вам счастья, здоровья и удачи», – приводит слова Минниханова пресс-служба Президента Республики Татарстан.