Рустам Минниханов: Залогом победы «КАМАЗ-мастера» стали мощная техника и высокий профессионализм - Советский спорт
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Авто/Мото17 января 2019 22:25Источник: Президент Татарстана

Рустам Минниханов: Залогом победы «КАМАЗ-мастера» стали мощная техника и высокий профессионализм

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар».

«Дорогие камазовцы! С искренним восхищением приветствую вас и поздравляю с очередной блистательной победой на самом престижном, международном ралли «Дакар-2019». Взята еще одна важная и сложная вершина, убедительно показавшая также, что камазовская молодежь уверенно и достойно продолжает традиции мастеров-предшественников.

Как и прежде, залогом победы «КАМАЗ-мастера» стали отличная, мощная техника и высокий профессионализм спортсменов, единство и сплоченность нашей команды, мужество, сила духа и неукротимая воля к победе.

Благодарю экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова, каждого, кто внес свой вклад в общий успех – за верность цели и увлеченный, напряженный труд. Пусть 2019 год, который вы открыли яркой победой, будет богатым на новые достижения и свершения как для вас, камазовцев, так и для всей нашей республики. Желаю Вам счастья, здоровья и удачи», – приводит слова Минниханова пресс-служба Президента Республики Татарстан.

#Дакар#КАМАЗ-мастер#николаев эдуард#сотников дмитрий
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