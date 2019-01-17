Дмитрий Сотников: Горжусь, что выступаю за Россию и еду за «КАМАЗ-мастер»

Авто/Мото 17 января 2019 23:25 Источник: «Р-Спорт»

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников подвел итоги ралли-марафона «Дакар».

«После дня отдыха «КАМАЗ-мастер» потерял два грузовика, это очень обидно, что наших ребят не стало вместе. После этого стало еще тяжелее, нужно было показывать не только результат, но и страховать друг друга.

Нам помогала взаимовыручка, без нее мы бы не выиграли сегодня, это результат нашей командной работы. Горжусь, что я выступаю за Россию и еду за «КАМАЗ-мастер», - приводит слова Сотникова «Р-Спорт».

Напомним, в общем зачете «Дакара» среди грузовиков победу одержал экипаж Эдуарда Николаева, Сотников стал вторым.