Дмитрий Сотников: Горжусь, что выступаю за Россию и еду за «КАМАЗ-мастер» - Советский спорт
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Авто/Мото17 января 2019 23:25Источник: «Р-Спорт»

Дмитрий Сотников: Горжусь, что выступаю за Россию и еду за «КАМАЗ-мастер»

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников подвел итоги ралли-марафона «Дакар».

«После дня отдыха «КАМАЗ-мастер» потерял два грузовика, это очень обидно, что наших ребят не стало вместе. После этого стало еще тяжелее, нужно было показывать не только результат, но и страховать друг друга.

Нам помогала взаимовыручка, без нее мы бы не выиграли сегодня, это результат нашей командной работы. Горжусь, что я выступаю за Россию и еду за «КАМАЗ-мастер», - приводит слова Сотникова «Р-Спорт».

Напомним, в общем зачете «Дакара» среди грузовиков победу одержал экипаж Эдуарда Николаева, Сотников стал вторым.

#Дакар#КАМАЗ-мастер#сотников дмитрий#николаев эдуард
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