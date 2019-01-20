Владимир Чагин: Такого нервного напряжения, как на «Дакаре»-2019, не помню

Авто/Мото 20 января 2019 22:05 Источник: «Р-Спорт»

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин – о завершившемся ралли-марафоне «Дакар»-2019, где российская команда стала победителем в 16-й раз.

– У организаторов в этом году были немаленькие накладки при подведении результатов во время гонки. Когда неточности появляются, это придает нервозности, приходится идти к организаторам и добиваться правоты, вести споры. Такого нервного напряжения, как было сейчас, не помню в предыдущие годы.

Очень тяжело было потерять 50% команды после половины гонки. На оставшиеся два экипажа была возложена большая ответственность. С самого начала была выработана командная тактика, они должны были ехать вместе и помогать друг другу. Это способствовало тому, что мы оказались на лидирующих позициях, – приводит слова Чагина «Р-Спорт».