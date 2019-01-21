Владимир Чагин: Наказание Каргинова на «Дакаре» чрезмерно жесткое, Андрей тяжело переживал - Советский спорт
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Авто/Мото21 января 2019 01:00Источник: «Р-Спорт»

Владимир Чагин: Наказание Каргинова на «Дакаре» чрезмерно жесткое, Андрей тяжело переживал

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин – о дисквалификации экипажа Андрея Каргинова на «Дакаре»-2019.

– Наказание Каргинова было чрезмерно жестким. После этого решения мы подали апелляцию, чтобы его пересмотрели. Но нам ответили, что они могли принять только такое решение.

Андрей тяжело переживал, прекрасно его понимаю. В данной ситуации пострадал человек, мы его посетили в больнице, никаких претензий у него не было, он больше извинился, что из-за него экипаж сняли с гонки, – приводит слова Чагина «Р-Спорт».

Напомним, экипаж Каргинова на пятом этапе гонки наехал на ногу одному из зрителей, пилот этого не заметил и продолжил движение. Организаторы ралли-марафона дисквалифицировали Каргинова, занимавшего третье место в зачете грузовиков.

#Дакар#КАМАЗ-мастер#чагин владимир#каргинов андрей
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