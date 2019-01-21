Мик Шумахер будет работать с сыном Жана Тодта

Чемпион Европейской Формулы-3, сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе Формула-1 Михаэля Шумахера Мик будет работать в сезоне 2019 года с компанией All Road Management, основателем которой является сын президента Международной федерации автоспорта Жана Тодта Николя, сообщает Autosport.
В предстоящем сезоне Шумахер-младший будет выступать в Формуле-2, в составе команды Prema Racing.
Напомним, что 19 января стало известно, что Мик Шумахер стал членом гоночной академии «Феррари», присоединившись к таким пилотам, как Кайлум Айлотт, Маркус Армстронг, Роберт Шварцман, Джулиано Алези, Энцо Фиттипальди и Джанлука Петеков.
Мик Шумахер в минувший уик-энд принял участие в Гонке чемпионов в составе команды Германии в паре с Себастьяном Феттелем.