Авто/Мото 21 января 2019 18:50 Источник: Autosport Автор: Спирин Дмитрий

Мик Шумахер будет работать с сыном Жана Тодта

Чемпион Европейской Формулы-3, сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе Формула-1 Михаэля Шумахера Мик будет работать в сезоне 2019 года с компанией All Road Management, основателем которой является сын президента Международной федерации автоспорта Жана Тодта Николя, сообщает Autosport.