Мик Шумахер будет работать с сыном Жана Тодта - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Авто/Мото21 января 2019 18:50Источник: AutosportАвтор: Спирин Дмитрий

Мик Шумахер будет работать с сыном Жана Тодта

Чемпион Европейской Формулы-3, сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе Формула-1 Михаэля Шумахера Мик будет работать в сезоне 2019 года с компанией All Road Management, основателем которой является сын президента Международной федерации автоспорта Жана Тодта Николя, сообщает Autosport.

В предстоящем сезоне Шумахер-младший будет выступать в Формуле-2, в составе команды Prema Racing.

Напомним, что 19 января стало известно, что Мик Шумахер стал членом гоночной академии «Феррари», присоединившись к таким пилотам, как Кайлум Айлотт, Маркус Армстронг, Роберт Шварцман, Джулиано Алези, Энцо Фиттипальди и Джанлука Петеков.

Мик Шумахер в минувший уик-энд принял участие в Гонке чемпионов в составе команды Германии в паре с Себастьяном Феттелем.

#шумахер мик#формула-2#жан тодт
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта