Сергей Сироткин: Машина DTM требует совсем иного подхода по сравнению с тем, к чему я привык

Авто/Мото 25 января 2019 19:32 Источник: F1news.ru

Российский гонщик Сергей Сироткин рассказал о тестах в гоночной серии DTM.

– О тестах в DTM я узнал совершенно неожиданно. Помню, как 8 декабря, в 2 часа ночи я приехал из Санкт-Петербурга с гала-церемонии FIA на Ленинградский вокзал, и ровно перед тем, как открылись двери «Сапсана», мне позвонили из SMP Racing и сказали, что в 8 утра, то есть через шесть часов, я вылетаю в Херес, так как команда Audi пригласила меня на тесты новичков.

Конечно, я всегда рад сесть за руль гоночной машины, но, как вы понимаете, это произошло в самый неудобный момент, который только можно представить.

Тем не менее, тесты в целом прошли хорошо. Я проехал несколько установочных кругов вечером, и полноценную тестовую сессию другого дня. Машина совершенно ни на что не похожа, очень и очень странная как в управлении, так и в восприятии.

Уровень сцепления с трассой и аэродинамика там хорошие, и если говорить о чистом темпе, это машина примерно на уровне Формулы 3. Но то, как она кренится, скользит, как реагирует на твои действия, нажатие на газ, в целом достаточно странно. Так что мне потребовалось время, чтобы освоиться, и я даже не уверен, что мне удалось до конца раскрыть потенциал этой техники. Машина, действительно, требует совсем иного подхода по сравнению с тем, к чему я привык – приводит слова Сироткина F1News.Ru.