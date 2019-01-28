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Авто/Мото28 января 2019 10:09Автор: Липкин Антон

Алонсо выиграл гонку «24 часа Дайтоны»

Вместе с испанцем за одну команду выступали Тейлор, ван дер Занде и Кобаяши.

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо победил в гонке на выносливость «24 часа Дайтоны».

Вместе с 37-летним испанцем за одну команду выступали американец Джордан Тейлор, голландец Ренгер ван дер Занде и еще один бывший гонщик Формулы-1 японец Камуи Кобаяси.

«24 часа Дайтоны» – 24-часовая гонка на выносливость, которая ежегодно проводится в Дейтона-Бич (США). Она является одной из главных автомобильных гонок сезона в США.

Напомним, Алонсо объявил об уходе из Формулы-1 в прошлом году. Он становился чемпионом мира в 2005 и 2006 годах. В 2018 году он также выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».

#алонсо фернандо#24 часа дайтоны#кобаяси камуи
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