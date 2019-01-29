Фернандо Алонсо: Моя цель – совершить в автоспорте нечто беспрецедентное

Авто/Мото 29 января 2019 14:02 Источник: Motorsport.com Автор: Липкин Антон

Испанец победил в гонке «24 часа Дайтоны».

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал о своих ближайших планах после победы в гонке «24 часа Дайтоны».

«Прямо сейчас все мое внимание направлено на Indy 500, – приводит Motorsport.com слова 37-летнего испанца. – Я думаю над тем, чтобы больше выступать в других дисциплинах, не только на кольцевых трассах.

Нужно все спланировать так, чтобы нашлись правильные люди, правильная команда и правильная подготовка. Каким бы ни было мое следующее приключение, я не стану им заниматься без возможности претендовать на победу. Поэтому нужно сохранять спокойствие и с умом принимать решения о будущем. Моя цель – совершить в автоспорте нечто беспрецедентное».