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Авто/Мото29 января 2019 14:02Источник: Motorsport.comАвтор: Липкин Антон

Фернандо Алонсо: Моя цель – совершить в автоспорте нечто беспрецедентное

Испанец победил в гонке «24 часа Дайтоны».

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал о своих ближайших планах после победы в гонке «24 часа Дайтоны».

«Прямо сейчас все мое внимание направлено на Indy 500, – приводит Motorsport.com слова 37-летнего испанца. – Я думаю над тем, чтобы больше выступать в других дисциплинах, не только на кольцевых трассах.

Нужно все спланировать так, чтобы нашлись правильные люди, правильная команда и правильная подготовка. Каким бы ни было мое следующее приключение, я не стану им заниматься без возможности претендовать на победу. Поэтому нужно сохранять спокойствие и с умом принимать решения о будущем. Моя цель – совершить в автоспорте нечто беспрецедентное».

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