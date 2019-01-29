Анастасия Нифонтова: «Дакар» отнимает много сил, думаю, в течение месяца приду в себя

Авто/Мото 29 января 2019 18:19 Источник: «RT на русском»

Российская гонщица Анастасия Нифонтова – о восстановлении после ралли-марафона «Дакар»-2019.

– Вы уже восстановились после изнурительного «Дакара»?

– Честно говоря, пока нахожусь в процессе. Организм не успел привыкнуть к смене часовых поясов: днем хочется спать, ночью приливает энергия. Но в целом ощущения после возвращения на родину крайне позитивные. Приятно то внимание, которым меня окружают болельщики. Кстати, после этого «Дакара» их число ощутимо возросло.

– Сколько времени требуется организму, чтобы прийти в себя?

– Да, гонка действительно отнимает много сил. Но, думаю, в течение месяца приду в себя. Постараюсь немного отдохнуть, проведу ряд приятных, восстанавливающих процедур и буду готова к чемпионату мира, который стартует в конце марта.

– Как вы вообще решились принять участие именно в этом классе «Дакара»?

– Прямо скажу, на эту авантюру меня подбили друзья. Я вначале отказывалась, шутила: «Лучше сразу убейте меня на месте». А потом задала себе вопрос: «Тебе что, слабо?» Так и решилась, , – приводит слова Нифонтовой RT.

Напомним, Нифонтова стала первой женщиной, которая прошла ралли-рейд в зачете Original by Motul, в которой участники выступают без техподдержки.